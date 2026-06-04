Skarbówka uderza w zrzutki. Jak zwykle chodzi o pieniądze

Internetowe akcje charytatywne są ryzykowne? Okazuje się, że zdaniem urzędu skarbowego ich beneficjenci powinni zapłacić podatek, jeśli wpłaty są anonimowe – informuje „Rzeczpospolita”. Kluczowym punktem sporu stała się więc anonimowość w internecie. Użytkownicy sieci, którzy wpłacają pieniądze na tzw. zrzutkach, rzadko legitymują się pełnymi danymi – zamiast tego wpłacają środki jako „Ania”, „Ktoś z Gdańska” czy używając internetowych nicków.

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Dla fiskusa to pretekst do zmiany kwalifikacji prawnej tych pieniędzy. Co dokładnie wynika z aktualnych interpretacji?

Stanowisko urzędów: Jeśli nie da się jednoznacznie zidentyfikować tożsamości wpłacającego , przekazane środki przestają być traktowane jako darowizna .

Jeśli nie da się jednoznacznie zidentyfikować , przekazane środki przestają być traktowane jako . Konsekwencje: Brak statusu darowizny oznacza, że zebrana kwota nie podlega zwolnieniom podatkowym. Skarbówka chce traktować te pieniądze jako zwykły przychód, od którego należy odprowadzić podatek dochodowy.

Ostatnie oficjalne interpretacje urzędników skarbowych jasno pokazują, że brak precyzyjnych danych darczyńców uniemożliwia rozliczenie zbiórki bez obowiązku zapłaty podatku.

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Przełomowe zmiany? To może sparaliżować internetowe zrzutki

Z takimi interpretacjami podatkowymi i wykładnią przepisów nie zgadzają się eksperci.

Brak podstaw w prawie: Prawnicy podkreślają, że Kodeks cywilny nigdzie nie uzależnia ważności umowy darowizny od znajomości nazwiska darczyńcy. Kluczowa jest intencja, czyli chęć bezinteresownego wsparcia kogoś w potrzebie.

Prawnicy podkreślają, że nigdzie nie uzależnia ważności od znajomości nazwiska darczyńcy. Kluczowa jest intencja, czyli chęć bezinteresownego wsparcia kogoś w potrzebie. Paraliż zbiórek: Wymóg weryfikacji tożsamości każdego, kto wpłaca choćby symboliczną złotówkę na leczenie, jest technicznie i logistycznie niewykonalny.

Nowa linia interpretacyjna skarbówki może wywołać niepokój wśród organizatorów zrzutek. Może ona drastycznie ograniczyć zaufanie do internetowych zbiórek i sprawić, że ludzie walczący o życie, zamiast na terapii, będą musieli skupić się na skomplikowanych rozliczeniach podatkowych.