Prokuratura bada ZEN.com. To oni przelali 5 mln w zbiórce Łatwoganga. W razie nadzorczej Andrzej Duda

Prokuratura Regionalna w Warszawie oficjalnie potwierdziła, że prowadzi czynności sprawdzające związane z informacjami medialnymi dotyczącymi działalności ZEN.com. Jak wskazano w komunikacie opublikowanym w poniedziałek, celem jest ustalenie, czy zachodzi „uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa”, które mogłoby skutkować wszczęciem śledztwa.

Według ustaleń dziennikarskich TVN24, które stały się podstawą analizy śledczych, znacząca część działalności spółki ma być powiązana z obsługą finansową nielegalnych kasyn internetowych działających na terenie Polski. ZEN.com ma funkcjonować jako operator płatności dla platform hazardowych, które nie posiadają wymaganych zezwoleń, omijając krajowe regulacje obowiązujące od czasu nowelizacji ustawy hazardowej.

Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi czynności sprawdzające zmierzające do zweryfikowania informacji medialnych dot. firmy ZEN. COM, mające na celu ustalenie, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, mogące stanowić podstawę do wszczęcia postępowania… — Prokuratura Regionalna w Warszawie (@Prok_Regio_Waw) April 27, 2026

Z informacji ujawnionych w przestrzeni publicznej wynika, że taki model działalności może funkcjonować co najmniej od 2020 roku. W praktyce oznaczałoby to obsługę przepływów finansowych dla podmiotów działających poza polskim systemem licencyjnym, co może rodzić poważne konsekwencje prawne.

Dodatkowy kontekst sprawie nadaje fakt, że w radzie nadzorczej litewskiego odłamu spółki zasiada były prezydent Andrzej Duda.

O firmie zrobiło się ostatnio bardzo głośno, gdy okazało się, że przelała jedną z największych darowizn w dobroczynnej akcji Łatwoganga i Bedoesa na rzecz fundacji Cancer Fighters.

Polityczne napięcia wokół ZEN.com i centrum w Jasionce

Sprawa ZEN.com wywołała również reakcje na scenie politycznej. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal wezwał marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla do pilnego wyjaśnienia relacji między samorządem a firmą.

Chodzi o fakt, że ZEN.com jest tytularnym patronem centrum kongresowego w Jasionce pod Rzeszowem – obiektu o znaczeniu strategicznym, wykorzystywanego m.in. w kontekście międzynarodowych spotkań oraz działań logistycznych związanych z pomocą dla Ukrainy.

Wątpliwości budzi nie tylko sama współpraca, ale także możliwe powiązania biznesowe spółki z innymi podmiotami rynku finansowego, w tym z platformą Zondacrypto. Według niektórych ustaleń firma mogła dostarczać rozwiązania technologiczne lub infrastrukturalne dla klientów związanych z rynkiem kryptowalut.

Zondacrypto, pranie pieniędzy i rosnąca liczba poszkodowanych klientów

Równolegle rozwija się inne postępowanie, które może mieć pośredni związek z analizowaną sprawą. Od 17 kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo dotyczące możliwego oszustwa klientów giełdy kryptowalut Zondacrypto oraz prania brudnych pieniędzy.

Postępowanie wszczęto na podstawie zawiadomień składanych przez poszkodowanych oraz doniesień medialnych wskazujących na poważne problemy z wypłatą środków. Już na etapie inicjacji śledztwa straty oszacowano na co najmniej 350 milionów złotych, jednak – jak podkreślają śledczy – kwota ta stale rośnie.

Do tej pory do organów ścigania zgłosiło się ponad 700 osób, które twierdzą, że nie mogą odzyskać swoich pieniędzy. Skala sprawy sugeruje, że może chodzić o jedno z największych postępowań dotyczących rynku kryptowalut w Polsce.

Śledczy badają działania pod kątem oszustwa znacznej wartości oraz mechanizmów prania pieniędzy. Analizie poddawane są zarówno przepływy finansowe, jak i struktura własnościowa oraz powiązania międzynarodowe podmiotów zaangażowanych w działalność giełdy.

Powiązania z rosyjską mafią tambowską i wątki międzynarodowe

Nowy, wyjątkowo poważny wątek pojawił się wraz z informacjami dotyczącymi potencjalnych powiązań Zondacrypto z rosyjskimi strukturami przestępczymi. Według ustaleń ujawnionych przez media, kontrolę nad giełdą może sprawować tzw. mafia tambowska – jedna z najbardziej wpływowych grup przestępczych wywodzących się z Rosji.

Organizacja ta od lat jest łączona z działalnością o charakterze transgranicznym, obejmującą m.in. pranie pieniędzy, handel narkotykami oraz infiltrację legalnych sektorów gospodarki. Według dostępnych informacji, jej przedstawiciele mieli utrzymywać relacje z politykami związanymi z partią Władimira Putina.

Jeżeli te doniesienia zostaną potwierdzone, sprawa może nabrać wymiaru nie tylko kryminalnego, ale również geopolitycznego, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa finansowego i wpływów zagranicznych w polskim sektorze fintech oraz kryptowalut.