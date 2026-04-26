Impulsem do rozpoczęcia akcji stał się viralowy utwór rapera Bedoesa 2115 i 11-letniej Mai Mecan, podopiecznej fundacji, zatytułowany „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, który nagłośnił temat chorób nowotworowych wśród dzieci.

Gwiazdy w kawalerce na Pradze i gesty solidarności

Twórca internetowy zaprasza do udziału w transmisji na żywo na swoim kanale na YouTube celebrytów, artystów, sportowców i influencerów. Część z nich bierze w niej udział online lub odwiedza organizatora w kawalerce na warszawskiej Pradze. W akcję zaangażowali się m.in. Dorota „Doda” Rabczewska, Robert Lewandowski, Adam Małysz, Cezary Pazura czy Roksana Węgiel. Niektóre gwiazdy, m.in. Edyta Pazura, Katarzyna Nosowska czy Blanka Lipińska, podczas streamingu zgoliły swoje włosy w geście solidarności z chorymi na raka dziećmi.

Raport Res Futury: Internet zjednoczony wokół wartości

Z opublikowanego w niedzielę raportu Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura wynika, że w kontekście zbiórki w Internecie dominuje narracja o „historycznym rekordzie” i „rozwaleniu systemu przez polski internet”. 97 proc. komentarzy ma sentyment pozytywny, a 3 proc. krytyczny lub neutralny.

Res Futura wskazuje, że „na osiach oceny obraz jest tak jednoznaczny, jaki rzadko się widuje w polskim dyskursie”. 96 proc. internautów wyraziło wsparcie dla influencera Patryka „Łatwoganga” Garkowskiego. 18 proc. komentujących zbiórkę podjęło narrację o „charity washing'u i optymalizacji podatkowej influencerów”, jednak 82 proc. neguje moralny atak na uczestników zbiórki.

Apolityczność kluczem do sukcesu zasięgowego

Jak wynika z raportu, zbiórka zyskała rozgłos w Internecie dzięki temu, że reprezentuje „obóz wartości pozapolitycznych skupiony wokół oddolnego społeczeństwa cyfrowego”. Według prof. Moniki Kaczmarek-Śliwińskiej z UW „apolityczność całej akcji ma niesamowite znaczenie, bo przy dużej polaryzacji trudno byłoby wygenerować takie zainteresowanie, takie zasięgi i takie oddanie”.

Porównania z WOŚP i nowa formuła pomagania

Res Futura wskazuje także na „przegraną aktorów instytucjonalnych”. „Ani rząd, ani opozycja, ani media publiczne nie umieściły się w pozytywnym kadrze zbiórki; a Jurek Owsiak i WOŚP zostali wciągnięci w niekorzystne dla siebie porównanie wbrew swojej woli” – czytamy w analizie.

Prof. Kaczmarek-Śliwińska podkreśliła, że WOŚP jest przestrzenią poza nowymi mediami, co generuje koszty organizacyjne. Z kolei zbieranie środków podczas streamingu jest w zasadzie bezkosztowe. „To mógłby być WOŚP nowego pokolenia, ale z zastrzeżeniem, że byłaby to inna formuła, niekoniecznie regularna, ale w formie streamingów” – dodała.

Osiem głównych narracji w polskim internecie

Europejski Kolektywu Analityczny wyodrębnił osiem narracji:

Pochwała Łatwoganga i ekipy (46%): Powstała oddolnie wśród widzów.

Rekord historyczny (25%): Eksplozja zasięgów po przekroczeniu progu 50-70 mln zł.

Delegitymizacja WOŚP (9%): Narracja środowisk prawicowych, od której Łatwogang się zdystansował.

Wątek Dody (6%): Skupiona wokół deklaracji wpłaty miliona złotych i zgolenia włosów.

Charity washing (4%): Zarzuty o pranie wizerunku przez influencerów.

Narodowa mobilizacja (4%): Narracja starszych użytkowników o jednoczeniu się ponad podziałami.

Krytyka zachowań (1%): Zarzuty o nieadekwatne zachowanie, alkohol czy autopromocję uczestników.

Emocje i oczekiwania internautów

Z analizy wynika, że dominujące emocje to:

wzruszenie i emocjonalna euforia (38%),

duma narodowa i poczucie wspólnoty (ok. 19%),

podziw i fascynacja skalą (17%).

Najczęstszym oczekiwaniem wobec przedsięwzięcia jest pełna transparentność rozliczenia zbiórki (ok. 31%) oraz brak politycznego zawłaszczenia akcji (ok. 24%).

Misja Fundacji Cancer Fighters

Cancer Fighters to ogólnopolska fundacja pomagająca osobom chorym na raka – dzieciom, młodzieży i dorosłym. Wspiera także rodziny i bliskich swoich podopiecznych. Działania fundacji nie ograniczają się jedynie do pomocy materialnej. Organizuje pomoc medyczną, psychologiczną oraz motywujące wydarzenia, dając siłę i nadzieję na lepsze jutro.

(PAP)