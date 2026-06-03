Śledztwo w sprawie wypadku, w wyniku którego 17-letni Dominik stracił obie nogi i część dłoni, prowadzi Prokuratura Okręgowa w Radomiu.

Śledztwo prokuratury w sprawie wypadku kolejowego pod Radomiem

- Na 9 czerwca została wezwana osoba, wobec której sporządziłem postanowienie o przedstawieniu zarzutów – poinformował w środę prowadzący śledztwo prok. Robert Bińczak.

Prokuratura na razie nie informuje, kto ma usłyszeć zarzuty i jakiej będą treści.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania wypadku komunikacyjnego, którego skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Nastolatek został wciągnięty pod koła pociągu, gdy w trakcie podróży pociągiem Kolei Mazowieckich wyszedł na chwilę na peron, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do wagonu, pociąg już ruszył. Drzwi przycięły nastolakowi rękę, chłopak wpadł pomiędzy krawędź peronu a pudło pociągu.

Śledczy przesłuchali już wszystkich świadków, w tym kierownika pociągu. Przeanalizowano także nagranie z monitoringu, na którym widać, co wydarzyło się na peronie w Woli Bierwieckiej. Prokuratura otrzymała również wyniki wspólnej kontroli przeprowadzonej przez Koleje Mazowieckie i PKP Polskie Linie Kolejowe.

UTK bada bezpieczeństwo Kolei Mazowieckich po wypadku

Z kolei prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) po przeprowadzonej kontroli wszczął wobec przewoźnika postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Chodzi przede wszystkim o nieprawidłowy nadzór nad procesem wymiany pasażerskiej.

Jak informował rzecznik prasowy UTK Tomasz Frankowski, w trakcie kontroli stwierdzono ponad 20 nieprawidłowości. Wskazano m.in. na brak właściwej obserwacji wymiany podróżnych przez kierownika pociągu oraz właściwej obserwacji peronu za pomocą kamer zewnętrznych przez maszynistę w trakcie rozruchu pociągu.

Kontrolerzy zwrócili też uwagę na nieprawidłowości w zakresie rozmów z wykorzystaniem urządzeń radiołączności pociągowej, brak synchronizacji urządzeń w zakresie czasu wystąpienia zdarzenia i brak właściwego prowadzenia dokumentacji pociągowej.

Koleje Mazowieckie kwestionują ustalenia kontroli UTK

Rzecznik UTK powiedział, że Koleje Mazowieckie wniosły zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, jednak większość z nich nie została uwzględniona.

W środę Koleje Mazowieckie przesłały PAP oświadczenie, w którym poinformowały, że w związku z zakończeniem czynności kontrolnych przez UTK i przedstawieniem protokołu kontroli, spółka kolejowa skorzystała z przysługującego jej prawa i odmówiła podpisania przedmiotowego dokumentu.

„Powyższa decyzja jest podyktowana faktem, iż Spółka KM zgłosiła szereg zastrzeżeń do stwierdzeń zawartych w protokole” – poinformowała dyr. Biura Rzecznika Prasowego Donata Nowakowska.

Dodała, że w sprawie okoliczności wypadku w Woli Bierwieckiej toczy się obecnie postępowanie administracyjne. „W jego toku spółka KM na bieżąco przedkłada wyjaśnienia oraz dowody, co stanowi właściwą ścieżkę do pełnego i obiektywnego wyjaśnienia sprawy” – zaznaczyła Nowakowska.

Do wypadku doszło w lutym na przystanku kolejowym w Woli Bierwieckiej niedaleko Radomia. 17-letni Dominik przez prawie miesiąc po wypadku pozostawał w śpiączce farmakologicznej, a lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie walczyli o jego życie. Pod koniec kwietnia wrócił do domu. Teraz czeka go długa rehabilitacja. Ponieważ w wyniku wypadku stracił obie nogi i część dłoni, konieczne będą protezy. Ich zakup będzie możliwy dzięki tysiącom Polaków, którzy wsparli zbiórkę pieniędzy uruchomioną przez Fundację Podaruj Dobro. (PAP)