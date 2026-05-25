GUS ujawnił najnowsze dane. Coś dzieje się z polskim e-handlem?

W kwietniu 2026 roku sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 1,3% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku – wynika z najnowszych danych GUS. Z kolei ujęciu w porównaniu z marcem tego roku, zaobserwowano spadek o 0,8%.

Zawirowania widać w e-handlu. Wartość sprzedaży internetowej w cenach bieżących była o 0,5% wyższa niż przed rokiem, podczas gdy udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży ogółem zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 8,8% do 8,6%. Dla przypomnienia na koniec marca udział wynosił 9.6%.

Mimo chwilowego spadku dynamiki, prognozy na kolejne miesiące są optymistyczne. Kluczowym czynnikiem staje się rosnące zaufanie konsumentów.

- Majowe dane GUS pokazują stopniową poprawę nastrojów konsumenckich. Zarówno ocena obecnej sytuacji, jak i oczekiwania na przyszłość są lepsze niż miesiąc wcześniej. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do poziomu minus 11,3 pkt., czyli o 2,8 pkt. więcej niż w kwietniu i o 3,2 pkt. więcej niż rok temu. To wyraźny sygnał, że konsumenci stopniowo odzyskują większą gotowość do wydawania pieniędzy, co dla handlu i e-commerce ma kluczowe znaczenie – mówi Tomasz Gutkowski, chief commercial officer w Univio.

Przed nami okres, który tradycyjnie napędza handel. Majówka, komunie, sezon weselny, wyprzedaże śródroczne, a za chwilę koniec roku szkolnego i planowanie wakacji – to wszystko wygeneruje zwiększony ruch w kategoriach takich jak moda, prezenty czy gastronomia.

- Jednocześnie powoli wchodzimy w okres wzmożonych wydatków związanych z zakończeniem roku szkolnego oraz planowaniem wakacyjnych wyjazdów, co może dodatkowo napędzać handel w najbliższych tygodniach – dodaje Tomasz Gutkowski.

Choć perspektywy wzrostu są solidne, branża handlowa – a w szczególności e-commerce – musi stawić czoła poważnym wyzwaniom strukturalnym i geopolitycznym. Napięcia na Bliskim Wschodzie windują koszty frachtu, energii i ubezpieczeń.

- W takim otoczeniu szczególnego znaczenia nabiera jakość fundamentów firm działających w branży: logistyka, dane i technologia. Dlatego inwestycje w infrastrukturę obliczeniową są praktycznym narzędziem wspierającym rozwój biznesu w obszarze e-commerce. Biorąc pod uwagę te czynniki, perspektywy dla całego rynku pozostają bardzo solidne. Według różnych szacunków wartość polskiego e-commerce w 2026 roku może wynosić od około 175 do nawet ponad 180 mld zł, a prognozy wskazują na dalszy wzrost także w kolejnych latach. Analitycy zakładają, że do 2028 roku rynek może zbliżyć się do poziomu 190–200 mld zł, utrzymując tempo wzrostu wyraźnie wyższe niż tradycyjny handel detaliczny – mówi Damian Siusta, bussines development manager Postis w Polsce.