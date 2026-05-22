Orteza do rehabilitacji ręki

Pomysł na robotyczne urządzenie rehabilitacyjne zrodził parę lat temu. – Przyszedł do mnie student po udarze i zaczęliśmy rozmawiać, jak przebiega rehabilitacja, wspomniał, że są z nią problemy. Postanowiłem coś w tym kierunku zrobić – wspomina mgr inż. Zdzisław Wałęga.

Zanim powstał projekt rozwiązania, przez rok, w różnych miejscach Polski, trwały konsultacje z rehabilitantami, neurochirurgami. Dotyczyły one kwestii przebiegu procesu „usprawniania” ręki. Żeby prace konstrukcyjne opierały się na rzeczywistym modelu ludzkiej kończyny, powstał odlew ręki ze specjalnego elastycznego tworzywa. Projektowanie urządzenia zaczęło się od paliczków, czyli palców, ale później po konsultacjach z lekarzami okazało się, że potrzebna jest rehabilitacja osobno: palców, kciuka i nadgarstka.

- Cały system elektroniczny w ortezie zrobiliśmy sami. Są trzy opcje na każdy podzespół, czyli w rehabilitacji palców mamy trzy „wzniosy”. Jeżeli przykurcz jest bardzo mocny i mięśnie są mocno ściśnięte, możemy co dwa stopnie podnosić palce cyklicznie. Ustawiamy cykliczność, kąt oraz siłę naciągu na palce, łokieć, czy też nadgarstek – mówi mgr inż. Zdzisław Wałęga.

Co ważne, każdy z elementów ortezy może działać oddzielnie, bo jak dodaje wynalazca „możemy osobno rehabilitować nadgarstek, tylko kciuk, palce lub palce i kciuk, albo palce i nadgarstek”.

Wynalazek został już zaprezentowany na kilku między narodowych wystawach.

- W zeszłym roku we wrześniu na Międzynarodowych Targach Narodowości i Innowacyjności w Zagrzebiu, gdzie pokazywano rozwiązania z całego świata, ku naszemu zaskoczeniu zdobyliśmy złoty medal. Jednak najbardziej ucieszyła nas tam nagroda specjalna za najlepszy europejski wynalazek. W Tajlandii na światowych targach również zdobyliśmy złoty medal oraz specjalną nagrodę tamtejszego Ministerstwa Nauki i Wynalazczości – podkreśla mgr inż. Zdzisław Wałęga.