Gazeta Prawna
Świat

Trump zapowiada zawieszenie działań wojennych i wymianę więźniów między Rosją a Ukrainą

Trump zaskoczony cenami biletów na mundial. "Nie zapłaciłbym takiej sumy"
Trump ogłosił trzydniowy rozejm między Rosją i Ukrainą w dniach 9-11 majaPAP/EPA / YURI GRIPAS / POOL
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 20:30
aktualizacja 45 minut temu

W piątek prezydent USA Donald Trump ogłosił trzydniowy rozejm między Rosją a Ukrainą, który ma obowiązywać od 9 do 11 maja z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej. W jego ramach planowana jest również wymiana łącznie 2 tys. więźniów.

Skrót artykułu

„Z przyjemnością ogłaszam, że w wojnie między Rosją a Ukrainą nastąpi TRZYDNIOWE ZAWIESZENIE BRONI (9, 10 i 11 maja). Obchody w Rosji przypadają na Dzień Zwycięstwa, ale podobnie jest w Ukrainie, bo kraj ten również odegrał ważną rolę w II wojnie światowej” - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Zapowiedział, że rozejm obejmie zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule „1000 za 1000”. Zaznaczył, że to on wnioskował o rozejm, i wyraził uznanie dla przywódców obu krajów za przyjęcie jego propozycji.

„Mam nadzieję, że to początek końca bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny. Trwają rozmowy na temat zakończenia tego poważnego konfliktu, największego od czasów II wojny światowej, i z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej realizacji (tego celu - PAP)” - napisał Trump.

Po raz pierwszy Trump wspominał o możliwym „małym rozejmie” po rozmowie z Władimirem Putinem 29 kwietnia, lecz do tej pory nie podawał więcej szczegółów.

Szczegóły negocjacji i wymiany więźniów w konflikcie rosyjsko-ukraińskim

Do ogłoszenia informacji doszło po rozmowach głównego ukraińskiego negocjatora Rustema Umierowa z wysłannikami Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem na Florydzie. Umierow zaznaczył, że głównym tematem rozmów były kwestie humanitarne, a zwłaszcza powrót więźniów.

Mimo słów Trumpa o tym, że rozejm jest jego inicjatywą, to Rosja pierwotnie proponowała trzydniowe zawieszenie broni, w terminie 8-10 maja, na czas swojego święta z okazji zwycięstwa nad III Rzeszą. Ukraina zareagowała na to jednostronnym ogłoszeniem rozejmu 6 maja, do którego jednak Rosja się nie dostosowała. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił, że podczas parady z okazji Dnia Zwycięstwa nad moskiewskim Placem Czerwonym mogą pojawić się ukraińskie drony. Rosyjske MSZ z kolei ostrzegało przed możliwym atakiem na stolicę Ukrainy w odpowiedzi na ewentualne ukraińskie uderzenie na Moskwę podczas parady.

Z uwagi na zagrożenie Kreml okroił plany corocznej defilady w Moskwie, zaostrzając środki bezpieczeństwa. Po raz pierwszy od kilkunastu lat w paradzie miało zabraknąć pojazdów wojskowych. W niektórych innych miastach uroczystości zostały odwołane.

We wpisie na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zasugerował, że ostatecznie zgodził się na rozejm po to, by umożliwić powrót ukraińskich więźniów z Rosji.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381223mega.png
Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

Donald TrumpRosjaUkrainarozejm

Powiązane

US President Donald Trump
ŚwiatIzrael i Liban wstrzymują walki. Trump ogłasza rozejm
Cieśnina Ormuz
Bliski WschódTrump przedłuża rozejm, Iran mówi o „kupowaniu czasu”. Czy rozmowy znów przerwie eskalacja?
Władimir Putin
ŚwiatNagły zwrot Putina? Rosja ogłasza dwudniowy rozejm, Zełenski odpowiada na propozycję
Władimir Putin
Wojna na UkrainieRozejm dyktowany paniką, czyli Putin wymusza spokój na 9 maja