Przełom w KRUS: Darmowe turnusy dla opiekunów. Sprawdź, jak wyjechać na regenerację

KRUS finansuje opiekunom osób z niepełnosprawnościami 7-dniowy turnus regeneracyjny
Justyna Klupa
dzisiaj, 17:32

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mogą liczyć na darmowe 7-dniowe turnusy regeneracyjne w prestiżowych uzdrowiskach nad morzem i w górach. Program skierowany jest do osób, które na co dzień opiekują się chorymi bliskimi i potrzebują pilnej regeneracji sił. Zakwaterowanie, wyżywienie oraz profesjonalne zabiegi są całkowicie bezpłatne. Dowiedz się, w których sześciu ośrodkach w Polsce możesz odpocząć i jak zdobyć wymagane skierowanie od lekarza, żeby wyjechać jeszcze w tym roku.

Odpoczynek, na który zasługujesz. KRUS zadba o zdrowie opiekunów

Rolnicy opiekujący się bliskimi z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z programu bezpłatnych, tygodniowych turnusów regeneracyjnych finansowanych z KRUS. To odpowiedź na lata apeli osób, które ze względu na domowe obowiązki rzadko mogą pozwolić sobie na odpoczynek, co często przypłacają własnym zdrowiem.

Dla kogo darmowy wyjazd na kuracje?

Program nie jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami, lecz do ich opiekunów. Żeby skorzystać z wyjazdu, należy spełnić kilka warunków:

  • Trzeba być objętym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym KRUS.
  • Należy pobierać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.
  • Zaprzestać prowadzenia gospodarstwa lub pracy w rolnictwie ze względu na sprawowaną opiekę.

Ważne: Udział w programie KRUS nie blokuje drogi do leczenia uzdrowiskowego z NFZ. Możesz korzystać z obu tych rozwiązań niezależnie.

Co oferuje program? 7 dni pełnej regeneracji

Turnusy trwają tydzień i mają charakter stacjonarny. Uczestnicy mogą liczyć na:

  • Indywidualny plan terapii: 4 zabiegi dziennie dobrane do stanu zdrowia.
  • Specjalistyczną pomoc: Program skupia się na problemach z układem ruchu i krążenia – czyli najczęstszych dolegliwościach osób dźwigających ciężar fizycznej opieki.
  • Bezpłatny pobyt: Uczestnik nie ponosi kosztów zakwaterowania i rehabilitacji.

Z takiego urlopu regeneracyjnego, podobnie jak ze standardowej kuracji w sanatorium, można skorzystać raz w roku. Warunkiem jest tzw. samodzielność psychofizyczna (oceniana będzie sprawność ruchowa oraz stan emocjonalny).

Gdzie odbywają się turnusy?

Rehabilitacja prowadzona jest w sześciu prestiżowych Centrach Rehabilitacji Rolników w całej Polsce:

  • Nad morzem: Kołobrzeg, Świnoujście
  • W górach: Szklarska Poręba.
  • W uzdrowiskach: Horyniec-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Jedlec.

Jak złożyć wniosek o turnus regeneracyjny? Krok po kroku

Żeby wyjechać na turnus, nie wystarczy samo zgłoszenie. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z wyjazdu?

  • Lekarz prowadzący musi przygotować wniosek o skierowanie na rehabilitację.
  • Dokument musi zostać zaakceptowany przez KRUS.
  • Druki są dostępne w placówkach terenowych KRUS oraz na oficjalnej stronie internetowej urzędu.
