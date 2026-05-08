„Te akta, ukryte pod klauzulami tajności, od dawna podsycają uzasadnione spekulacje – i nadszedł czas, aby Amerykanie sami to zobaczyli. Upublicznienie odtajnionych dokumentów świadczy o szczerym zaangażowaniu administracji Trumpa w bezprecedensową przejrzystość” - powiedział w oświadczeniu szef Pentagonu Peter Hegseth.

Historyczne raporty i archiwalne akta ujawnione

Dokumenty mają być publikowane sukcesywnie w transzach na specjalnym portalu war.gov/UFO. W pierwszej transzy zamieszczono 162 pliki pochodzące z różnych agencji. Z powierzchownej analizy zamieszczonych dokumentów wynika, że znaczna ich część została publikowana już wcześniej, jak np. akta FBI dotyczące incydentów i doniesień o „latających talerzach” z lat 40., 50. i 60., materiały na temat niezidentyfikowanych obiektów, które zobaczyli astronauci podczas misji Apollo 12 i Apollo 17.

Wśród akt są też raporty i materiały audiowizualne dotyczące obserwacji niezidentyfikowanych obiektów lub niewyjaśnionych zjawisk zaobserwowanych przez siły USA m.in. w Iraku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, nad cieśniną Ormuz, w Grecji, Japonii czy USA. Pentagon opatrzył materiały głównie zdawkowymi opisami i wyjaśnieniami kontekstu i rezultatów analiz, co utrudnia ocenę opublikowanych dokumentów i relacji. Hegseth w swoim oświadczeniu wezwał ludzi, by sami dokonali odpowiedniego osądu.

Raporty Pentagonu o niezwykłych zjawiskach powietrznych

Opublikowane filmy i zdjęcia są niewyraźne, przedstawiają obiekty o różnych kształtach - rombu, kuli, czy ośmiornicy - zarejestrowanych na kamerach na podczerwień i innych sensorach dronów i samolotów. W jednym z incydentów, oszacowana prędkość poruszającego się nad Grecją w styczniu 2024 r. obiektu w kształcie „rombu z opuszczoną sondą” miała wynosić ponad 800 km/h. Na opublikowanym filmie widać taki kształt zmierzający pośród chmur w prostej linii.

Wśród innych dokumentów są m.in. depesze dyplomatyczne mówiące m.in. o obserwacji przez tadżyckiego pilota i trzech obywateli USA na pokładzie boeinga 747 w 1994 r. „jasnego światła ogromnej intensywności” przypominającego pocisk, który wykonywał szybkie manewry. Lecz wśród opublikowanych depesz dyplomatycznych znalazły się też i takie, dotyczące naruszenia przez Rosję przestrzeni powietrznej Gruzji w 2001 r., co Rosjanie tłumaczyli możliwym UFO. Autor depeszy z ambasady USA w Tbilisi uznawał te wyjaśnienia za niedorzeczne.

Raport z przesłuchania kilkorga świadków FBI z września 2023 r., którzy w okolicach poligonu wojskowego w USA zobaczyli „metaliczny, brązowy lub szary” obiekt w kształcie elipsy przysłaniający część nieba o rozmiarach „dwóch śmigłowców Black Hawk” i emitujący światło. Do akt dołączono wizualizację, lecz nie zdjęcia obiektu.

Inny dokument to zapis zeznań „wysokiego rangą funkcjonariusza wywiadu” z 2025 r., który badał wcześniejsze doniesienia o tajemniczych pomarańczowych kulach widzianych przez innych świadków. Po przeszukaniu terenu helikopterem, on i jego współpracownicy mieli znaleźć „super gorącą” kulę unoszącą się nad ziemią, która przeleciała z prędkością zbyt dużą dla ścigającego ją helikoptera. Zauważono dodatkowy „rój” świateł poruszających się we wszystkich kierunkach. Wkrótce potem zaobserwowano łącznie cztery lub pięć dodatkowych kul, które rozbłysły, a następnie zgasły. Ten wzór czterech lub pięciu kul, które rozbłysły, a następnie zgasły, utrzymywał się przez kolejne trzydzieści minut w całym obszarze.

Wcześniejsze raporty zespołu Pentagonu powołanego do zbadania niewyjaśnionych zjawisk, AARO (Biuro ds. rozstrzygania anomalii we wszystkich domenach), wskazywały, że zdecydowana większość zgłaszanych incydentów ma prozaiczne wyjaśnienia. W ostatnim raporcie z 2024 r. zespół informował, że otrzymał łącznie 1652 zgłoszenia UAP. Większości z nich nie dało się ocenić ze względu na brak odpowiednich danych. Większość z pozostałych albo uznano za obiekty takie jak balony, samoloty, czy ptaki. Niewyjaśnionych pozostało 21 przypadków, które raport określał jako wymagające dalszej analizy ze względu na „anomalne cechy i/lub zachowania”.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)