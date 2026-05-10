Słowa padły podczas konferencji prasowej poświęconej sytuacji międzynarodowej, wojnie w Ukrainie i relacjom Moskwy z państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Putin oskarża Finlandię o wrogie zamiary wobec Rosji

Rosyjski prezydent odniósł się do decyzji Finlandii o wejściu do NATO, która została sfinalizowana 4 kwietnia 2023 roku. Według Putina jeszcze przed rozszerzeniem Sojuszu między Moskwą a Helsinkami nie istniały żadne istotne konflikty graniczne ani spory polityczne.

– Dlaczego więc wstąpili do NATO? W nadziei, że wszystko tutaj się zawali, a oni wtedy wkroczą i zagarną, co się da – stwierdził Putin podczas rozmowy z dziennikarzami.

Rosyjski przywódca przekonywał również, że Finlandia prowadzi działania militarne przy granicy z Rosją. Wspomniał m.in. o budowie infrastruktury granicznej w rejonie rzeki Sestra. Wypowiedź wpisuje się w szerszą narrację Kremla, według której NATO ma rzekomo stanowić bezpośrednie zagrożenie dla rosyjskiego bezpieczeństwa i integralności terytorialnej.

Finlandia zerwała z wieloletnią neutralnością

Decyzja Helsinek o przystąpieniu do NATO była jednym z najważniejszych geopolitycznych zwrotów w Europie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Finlandia przez dziesięciolecia utrzymywała politykę wojskowej neutralności, unikając formalnego uczestnictwa w sojuszach militarnych.

Sytuacja zmieniła się gwałtownie po rosyjskiej agresji na Ukrainę. W ciągu kilku miesięcy poparcie społeczne dla wejścia do NATO wzrosło w Finlandii z około 20 proc. do ponad 75 proc. Fińskie władze uznały, że jedynym realnym zabezpieczeniem przed potencjalnym zagrożeniem ze strony Rosji są gwarancje wynikające z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego.

Formalny wniosek o członkostwo został złożony w maju 2022 roku wspólnie ze Szwecją. Proces ratyfikacyjny Finlandii przebiegł szybciej i zakończył się wiosną 2023 roku. W efekcie długość granicy NATO z Rosją zwiększyła się o ponad 1300 kilometrów. To właśnie fińsko-rosyjska granica stała się obecnie jednym z najważniejszych punktów strategicznych w regionie Morza Bałtyckiego.

Kreml wraca do narracji o „oblężonej Rosji”

W czasie konferencji Putin wielokrotnie przekonywał, że państwa zachodnie od początku wojny liczyły na szybkie załamanie rosyjskiego państwa i gospodarki. Według niego Zachód miał zakładać, że sankcje doprowadzą do chaosu gospodarczego, upadku sektora bankowego i masowych protestów społecznych.

– Ich zdaniem wszystko miało się rozpaść w ciągu kilku miesięcy. Spodziewali się, że rosyjskie przedsiębiorstwa przestaną działać, system finansowy się załamie, a miliony ludzi znajdą się na ulicach – mówił Putin.

To kolejny raz, gdy rosyjskie władze przedstawiają sankcje i wsparcie wojskowe dla Ukrainy jako element „wojny Zachodu przeciwko Rosji”. Kreml od miesięcy buduje przekaz oparty na tezie o „oblężonej twierdzy”, próbując przekonać rosyjskie społeczeństwo, że NATO i Unia Europejska dążą do osłabienia lub rozpadu Federacji Rosyjskiej.

Rosja wzmacnia obecność wojskową przy granicy z NATO

Po wejściu Finlandii do NATO Rosja rozpoczęła reorganizację części struktur wojskowych w północno-zachodnim kierunku strategicznym. Rosyjskie Ministerstwo Obrony informowało wcześniej o odtwarzaniu Leningradzkiego Okręgu Wojskowego oraz wzmacnianiu obecności armii w pobliżu granic państw NATO.

Fińskie służby i media regularnie publikują natomiast informacje o zwiększonej aktywności rosyjskich wojsk oraz modernizacji infrastruktury wojskowej po rosyjskiej stronie granicy. W ostatnich miesiącach Helsinki zdecydowały również o czasowym zamknięciu części przejść granicznych z Rosją, argumentując to problemem presji migracyjnej i zagrożeń hybrydowych.

Eksperci ds. bezpieczeństwa podkreślają, że przystąpienie Finlandii do NATO diametralnie zmieniło układ sił w północnej Europie. Sojusz uzyskał dostęp do nowoczesnej armii liczącej setki tysięcy rezerwistów, rozbudowanej artylerii oraz jednego z najlepiej przygotowanych systemów obrony terytorialnej w regionie.

Putin ponownie obarcza Ukrainę odpowiedzialnością za wojnę

W trakcie wystąpienia rosyjski prezydent powtórzył również wielokrotnie prezentowaną przez Kreml narrację dotyczącą Ukrainy. Putin sugerował, że dążenie Kijowa do integracji z Unią Europejską i NATO miało doprowadzić do eskalacji konfliktu.

Jednocześnie w enigmatyczny sposób zapowiedział dalsze działania mające – jak mówił – „zagwarantować bezpieczeństwo Rosji”. Nie sprecyzował jednak, jakie konkretne kroki miał na myśli.

Wypowiedzi Putina pojawiły się w momencie utrzymujących się napięć między Rosją a państwami NATO oraz dalszych walk w Ukrainie. W ostatnich tygodniach Rosja intensyfikowała ataki rakietowe i dronowe, a państwa zachodnie kontynuowały rozmowy o kolejnych pakietach wsparcia militarnego dla Kijowa.