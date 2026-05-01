800 plus nawet dla 50-latków za każde wychowane, dorosłe już dziecko. Szykuje się rewolucyjna zmiana w przepisach. Kiedy nowe świadczenie wejdzie w życie?

Rodzice bez „plusa”. Czy teraz państwo im odda?

Dzisiejsi seniorzy wychowywali dzieci w rzeczywistości, w której wsparcie państwa dla rodzin było symboliczne albo nie istniało wcale. Szkolne wyprawki finansowano z domowego budżetu, a pomoc instytucjonalna kończyła się najczęściej na deklaracjach.

Dlatego coraz częściej wraca pytanie: czy państwo powinno w jakiś sposób wynagrodzić ten wysiłek – choćby symbolicznie? Dyskusja nie jest nowa, ale znów nabiera tempa za sprawą petycji, która trafiła do Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy w 2023 roku.

800 plus dla seniorów za wychowane dzieci

Autor petycji zaproponował wprowadzenie świadczenia dla seniorów, które byłoby odpowiednikiem dzisiejszego 800 plus. Miałoby stanowić formę rekompensaty za lata wychowywania dzieci w czasach, gdy takie wsparcie nie istniało.

W uzasadnieniu wyliczono, że rodzice, których dzieci dziś pracują i płacą podatki, zostali pozbawieni realnych środków. „Rodzice dzieci, które już teraz pracują i pomnażają dochody państwa, zostali pozbawieni kwoty 800 zł razy 12 miesięcy razy 12 lat, co daje 172 800 zł za każde wychowane do pełnoletniości dziecko. Rodzice tychże dzieci mają niskie, często głodowe emerytury i są zawsze pomijani w przyznawaniu wszelkich fruktów z budżetu państwa po 1989 roku” – czytamy w petycji.

Jak miałoby działać nowe świadczenie?

Zgodnie z propozycją, świadczenie przysługiwałoby za każde wychowane dziecko, które pracuje w Polsce i odprowadza podatki. W przypadku małżeństw kwota byłaby dzielona – każde z rodziców otrzymywałoby po 400 zł miesięcznie przy jednym dziecku.

Pomysłodawca argumentuje, że to kwestia sprawiedliwości społecznej i uznania wkładu rodziców w rozwój państwa poprzez wychowanie kolejnych pokoleń podatników.

Ministerstwo odpowiada… jednym zdaniem

Jak przypominał Infor.pl, do petycji odniósł się departament polityki rodzinnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Odpowiedź w dużej mierze dotyczyła realizowanego programu 500 plus (obecnie 800 plus) oraz jego znaczenia dla rodzin.

Do samej propozycji dodatku dla seniorów odniesiono się jednak bardzo lakonicznie. Wskazano jedynie, że ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie reguluje kwestii dodatków do emerytur.

Nie tylko seniorzy. Pytania zadają też 50-latkowie

Dyskusja nie dotyczy wyłącznie osób na emeryturze. Jak zauważa Infor.pl, podobne wątpliwości zgłaszają także dzisiejsi pięćdziesięciolatkowie.

Gdy w 2016 roku ruszał program 500 plus, część z nich miała już dorosłe dzieci i nie mogła skorzystać ze świadczenia. Dziś pytają wprost, czy nie należałoby wprowadzić rozwiązania „wstecznego” – podobnego zarówno dla seniorów, jak i dla nich.

Sprawa trafiła do Sejmu

Temat nie pozostał wyłącznie w sferze publicznej debaty. Wniosek dotyczący wprowadzenia dodatku dla seniorów został skierowany do sejmowej Komisji do Spraw Petycji, która zajęła się nim 8 października 2025 roku.

Podczas posiedzenia pojawiła się propozycja dalszych działań.

Posłowie pytają ministerstwo o konkretne rozwiązania

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Urszula Rusecka zaproponowała skierowanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tak zwanego dezyderatu, czyli oficjalnego pytania o możliwość wprowadzenia takiego świadczenia. Zasugerowała również rozszerzenie dyskusji o inne rozwiązania, w tym ewentualne zmiany w programie „Mama 4 plus”. Chodzi o to, by objąć nim także osoby, które wychowały czworo lub więcej dzieci, ale jednocześnie pracowały zawodowo i dziś nie kwalifikują się do świadczenia.

Parlamentarzystka podkreśliła, że temat budzi duże emocje wśród rodziców wielodzietnych, którzy przez lata łączyli pracę z wychowaniem dzieci, a mimo to nie otrzymują dodatkowego wsparcia.

Jakie jest stanowisko ministerstwa rodziny?

Głos w sprawie zabrał także przedstawiciel ministerstwa, Zbigniew Wasiak z Departamentu Ubezpieczeń Społecznych. Wyjaśnił, że obecnie system emerytalny przewiduje tylko dwa dodatki związane z ryzykiem ubezpieczeniowym: dodatek pielęgnacyjny oraz dodatek dla sierot zupełnych.

Z tego punktu widzenia resort nie planuje wprowadzania nowych dodatków do emerytur o podobnym charakterze. Jednocześnie zaznaczył, że dotyczy to wyłącznie systemu emerytalno-rentowego, a nie ewentualnych zmian w innych ustawach, takich jak ta regulująca świadczenie 800 plus.

Ministerstwo zapowiedziało, że odniesie się szerzej do sprawy po otrzymaniu oficjalnego dezyderatu.

Co dalej z petycją?

Zgodnie z Regulaminem Sejmu, po otrzymaniu wystąpienia komisji ministerstwo ma 30 dni na przygotowanie odpowiedzi. Jeśli odpowiedź nie nadejdzie w terminie lub okaże się niewystarczająca, komisja może ponowić zapytanie, zwrócić się o interwencję do Marszałka Sejmu albo zaproponować przyjęcie uchwały lub rezolucji.

W sytuacji, kiedy Komisja do Spraw Petycji uzna, że propozycja zasługuje na poparcie, możliwe jest przygotowanie projektu zmian w przepisach. W praktyce oznaczałoby to rozszerzenie świadczenia 800 plus także na rodziców-seniorów, którzy wychowali dzieci przed wprowadzeniem programu.

Na razie jednak, tak wynika ze stanowiska resortu, nie ma konkretnych planów wprowadzenia takiego rozwiązania w systemie emerytalnym. Sprawa pozostaje więc otwarta, a odpowiedź państwa na pytanie o „spóźnioną rekompensatę” wciąż nie jest przesądzona.