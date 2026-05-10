Przełomowa waloryzacja. Ile dokładnie wpłynie na konto?

Tysiące seniorów mogą dostawać wyższą emeryturę, ale wielu wciąż nie składa wniosku. Chodzi o specjalny dodatek dla byłych sołtysów. Co istotne, świadczenie to wypłacane jest dożywotnio. Raz przyznany dodatek będzie trafiał na konto seniora co miesiąc, niezależnie od tego, jak wysoką lub niską emeryturę podstawową otrzymuje on z ZUS czy KRUS.

Ten dokument to „przepustka” do pieniędzy. Gdzie go szukać?

Kluczem do uzyskania dodatku jest przedstawienie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa. Dokument ten wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla miejscowości, w której senior pracował społecznie. To właśnie to zaświadczenie uruchamia całą procedurę w KRUS. Bez niego urzędnicy nie mają podstaw do przyznania świadczenia. Warto więc przeszukać domowe archiwa lub udać się do urzędu gminy, by potwierdzić swoją przeszłość zawodową.

Nie masz zaświadczenia? Jest ratunek w postaci świadków

Wielu seniorów rezygnuje ze złożenia wniosku, ponieważ nie posiadają dokumentu sprzed lat. To błąd. Aktualne przepisy (obowiązujące od września 2024 r.) znacznie ułatwiły procedurę. Jeśli urząd nie może wydać oficjalnego zaświadczenia z powodu braku akt, można złożyć własne oświadczenie. Musi ono jednak zostać potwierdzone podpisami co najmniej trzech osób, które mieszkały we wsi w czasie, gdy senior sprawował funkcję gospodarza. To potężne ułatwienie, które otwiera drzwi do dodatku nawet osobom z bardzo odległym stażem.

Kto dostanie „300 plus” dla sołtysów? Trzeba spełnić 3 warunki

Ustawa precyzyjnie określa grupę beneficjentów. Aby otrzymać dodatek dla sołtysa, trzeba:

Pełnić funkcję sołtysa przez minimum 7 la t (kadencje nie muszą następować bezpośrednio po sobie, wlicza się również okresy sprzed 1989 roku).

t (kadencje nie muszą następować bezpośrednio po sobie, wlicza się również okresy sprzed 1989 roku). Osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).

(60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Już pobierać emeryturę lub rentę.

Ważne: Przeszkodą do otrzymania środków jest jedynie prawomocny wyrok za przestępstwo popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Pułapka automatyzmu. Dlaczego pieniądze same nie przyjdą?

KRUS nie wypłaci tych pieniędzy automatycznie. Trzeba złożyć właściwy wniosek w oddziale regionalnym lub placówce terenowej KRUS. Do wniosku dołącza się:

Zaświadczenie z gminy (lub oświadczenie ze świadkami),

(lub oświadczenie ze świadkami), Oświadczenie o niekaralności.

Przełomowa waloryzacja 2026. Ile dokładnie wpłynie na konto?

Wysokość tzw. dodatku dla sołtysów nie jest stała – podlega ona corocznej waloryzacji, podobnie jak podstawowe emerytury. Od 1 marca 2026 roku świadczenie to wynosi już 373,67 zł brutto miesięcznie. W skali roku oznacza to dodatkowe 4484 złote w domowym budżecie.

Dożywotni przelew – dlaczego warto działać teraz?

W dobie rosnących cen energii i żywności, dodatkowe 373 złote miesięcznie to dla wielu seniorów realna pomoc w opłaceniu rachunków czy wykupieniu leków. Pełnienie funkcji sołtysa było ciężką pracą społeczną – dziś państwo daje możliwość odebrania za to finansowego podziękowania. Sprawdź swoje dokumenty już dziś, bo każdy miesiąc zwłoki to strata niemal 400 złotych, które bezpowrotnie przepadają.