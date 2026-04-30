Prezes Zondacrypto budował neobank w Łotwie. Chciał pożyczek na kuriozalnych warunkach

Klienci Zondacrypto stracili dostęp do setek milionów, które trzymali na kontach giełdy kryptowalut. Z początkiem kwietnia firma, za pośrednictwem której tysiące Polaków inwestowały w kryptoaktywa, przestała realizować wypłaty. Początkowo twierdziła, że to problemy techniczne. Dziennikarze money.pl ujawnili, że Zondacrypto powoli traciła płynność finansową, a jej rezerwy kryptowalut skurczyły się o 99 proc. Prokuratura wszczęła śledztwo ws. Zondy 17 kwietnia.

Prezes Zondacrypto budował neobank w Łotwie

Kilka tygodni temu, badając sprawę Zondacrypto dziennikarze money.pl trafili na nowy wątek. Skontaktował się z nimi biznesmen, do którego w styczniu zgłosili się ludzie działający w imieniu Przemysława Krala. Prosili o pożyczkę. Oferowali warunki spłaty dużo lepsze niż rynkowe.

Kral, kontrolujący giełdę Zondacrypto - jak pisze portal - od 2,5 roku planował uruchomić na Łotwie konkurencję dla Revoluta: aplikacji finansowej, w której można prowadzić konto, płacić kartą, wymieniać waluty i robić przelewy z telefonu. Jego neobank - jak określa się tego typu fintechy, świadczące usługi bankowe, ale na licencjach często nie pozwalających na klasyczne trzymanie depozytów - miał działać pod marką BeOne.

W piątek, 24 kwietnia, projekt został jednak wstrzymany - ustalił money.pl. BeOne Europe SIA, spółka z siedzibą w Rydze, wycofała wniosek o licencję instytucji pieniądza elektronicznego (EMI).

„Wspomniana firma złożyła wniosek o licencję, ale dziś go wycofała. W konsekwencji licencja nie została wydana” - potwierdził w odpowiedzi na pytania money.pl Jānis Silakalns, rzecznik Banku Łotwy, instytucji, która pełni równocześnie funkcję nadzorczą i wydaje licencje dla podmiotów sektora finansowego.

Pieniądze na realizację projektu BeOne pochodziły z giełdy Zondacrypto. Dokładniej - z estońskiej spółki BB Trade Estonia OÜ, która ją prowadzi. Środki przepływały przez kolejny podmiot z grupy Krala - ZND Ventures OÜ, wehikuł powołany do inwestowania w projekty technologiczne, takie jak BeOne - podaje money.pl.