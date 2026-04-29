Zondacrypto miała prowadzić szkolenia dla ABW. Jest odpowiedź

Akt oskarżenia po śledztwie ABW
gov.pl / Fot. Slawomir Kaminski Agencja Wyborcza.pl
oprac. Michał Kaźmierczak
dzisiaj, 11:12

Zastępca koordynatora służb specjalnych gen. bryg. Radosław Kujawa poinformował w środę w Sejmie, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie uczestniczyli w żadnych szkoleniach organizowanych przez Zondacrypto, ani osoby realizujące zadania dla tej instytucji.

Zastępca koordynatora służb specjalnych gen. bryg. Radosław Kujawa odpowiadał w środę w Sejmie na pytania posłów PiS w sprawie pojawiających się informacji, że firma Zondacrypto, która według Donalda Tuska ma powiązania rosyjskie, i związane z nią podmioty od 2023 roku prowadziła szkolenia dla funkcjonariuszy ABW, CBŚP, KAS, a także prokuratorów z Prokuratury Krajowej i prokuratur regionalnych.

Kujawa: Zondacrypto nie szkoliła ABW

Zastępca koordynatora służb specjalnych gen. bryg. Radosław Kujawa oświadczył, że „Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako jedyna z instytucji podlega ministrowi koordynatorowi. Jej funkcjonariusze nie uczestniczyli w żadnych szkoleniach organizowanych przez Zondacrypto, ani osoby realizujące zadania dla tej instytucji”.

Dopytywany, kto w takim razie szkolił funkcjonariuszy ABW, gen. Kujawa powiedział, że „większość szkolenia odbywa się we własnym zakresie”.

- Nie jestem w stanie szczegółowo odpowiedzieć, kto i w jakim zakresie - czy w ramach szkoleń korpusowych, czy specjalistycznych, czy dla jakiegoś departamentu, czy w ramach współpracy z prokuraturą - zajmował się kryptowalutami - tłumaczył zastępca koordynatora służb specjalnych.

Dywersja w Polsce opłacana kryptowalutami

Zaznaczył, że „dla nas kryptowaluty przede wszystkim są sferą, w której posługują się środowiska przestępcze i obce służby specjalne”.

Zwrócił także uwagę, że „działania dywersyjne realizowane na terytorium Polski były opłacane za pośrednictwem kryptowalut”. - Z tego powodu ABW zajmuje się tą sferą - powiedział gen. Kujawa.

Prokuratura bada sprawę Zondacrypto

Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła postępowanie karne wobec giełdy kryptowalut Zondacrypto, a chodzi o możliwe oszustwa oraz pranie brudnych pieniędzy.

Prokuratura ta podała, że wysokość szkody w sprawie Zondacrypto obecnie wynosi nie mniej niż 350 mln zł, a zawiadomienia pokrzywdzonych trafiają z terenu całego kraju. Śledztwo jest prowadzone pod kątem „wprowadzenia w błąd wielu osób, co do możliwości dokonania zakupu oraz przechowywania walut typu fiat oraz kryptowalut w ramach giełdy Zondacrypto i doprowadzenie w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem”.

Źródło: PAP

