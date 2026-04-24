Nowy szef BBN zostanie wkrótce ogłoszony. Rzecznik prezydenta zabrał głos

Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 19:02

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał w piątek, że w ciągu najbliższych kilku tygodni zostanie ujawnione nazwisko nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jednocześnie zaznaczył, że funkcji tej nie obejmie gen. Andrzej Kowalski, który obecnie pełni obowiązki kierownika BBN.

Dotychczasowy szef BBN Sławomir Cenckiewicz poinformował w czwartek, że złożył rezygnację ze stanowiska. Argumentował, że decyzję podjął „wobec bezprawnych działań rządu Donalda Tuska, który nie szanuje prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbiera mu prawo dostępu do informacji niejawnych”.

Gen. Andrzej Kowalski nie obejmie funkcji szefa BBN

Pełniącym obowiązki szefa BBN został gen. Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca Cenckiewicza.

W piątkowej rozmowie w TOK FM Leśkiewicz poinformował, że za kilka tygodni poznamy nowego szefa BBN. - Nie będzie to gen. Kowalski - zaznaczył rzecznik prezydenta.

Leśkiewicz wskazał też, że Cenckiewicz nadal będzie stał na czele Rady Bezpieczeństwa i Obronności, która jest gremium konsultacyjno–doradczym prezydenta.

Zobacz także
Burza wokół BBN. Cenckiewicz odchodzi, Tusk mówi o „walce w Pałacu Prezydenckim"

Co będzie robił Cenckiewicz po oddaniu stanowiska?

Pytany o współpracę Cenckiewicza z Przemysławem Czarnkiem, kandydatem PiS na premiera, Leśkiewicz odparł, że to, co były szef BBN będzie robił poza kierowaniem Radą, jest jego prywatną sprawą. Czarnek w czwartek powitał Cenckiewicza w swojej drużynie i oświadczył, że staje się on jego najbliższym współpracownikiem w dziedzinie bezpieczeństwa. Z kolei Cenckiewicz w swoim oświadczeniu stwierdził, że ma „wiedzę i doświadczenie wyniesione z pełnionych urzędów i kampanii wyborczej 2024/2025 r.”, które pragnie przekazać Czarnkowi jako kandydatowi na premiera.

Rzecznik prezydenta odniósł się też do zapowiedzianej publikacji aneksu do raportu ws. likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. - Na pewno nie dojdzie do sytuacji, w której zostaną upublicznione dane, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo państwa - zapewnił.

W czwartek Leśkiewicz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki przekazał marszałkom Sejmu i Senatu aneks do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych w celu jego zaopiniowania. Podkreślił, że prezydent przekazał zanonimizowane - zgodne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2008 roku - uzupełnienie raportu, a opinie marszałków nie mają charakteru wiążącego, są natomiast „formalnym elementem procesu zmierzającego do odtajnienia i podania do publicznej wiadomości Aneksu do Raportu z likwidacji WSI”.(PAP)

Źródło: PAP

Powiązane

Sławomir Cenckiewicz
KrajCenckiewicz "żąda głów" po wyroku NSA. Wydał oświadczenie
Rafał Leśkiewicz, Sławomir Cenckiewicz
KrajSłużby kontra Pałac. Cenckiewicz w samym środku burzy
Sławomir Cenckiewicz
KrajTrzęsienie ziemi w BBN. Sławomir Cenckiewicz rezygnuje i uderza w rząd Tuska. W tle publikacja Aneksu do raportu WSI