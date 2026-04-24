Dotychczasowy szef BBN Sławomir Cenckiewicz poinformował w czwartek, że złożył rezygnację ze stanowiska. Argumentował, że decyzję podjął „wobec bezprawnych działań rządu Donalda Tuska, który nie szanuje prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbiera mu prawo dostępu do informacji niejawnych”.

Gen. Andrzej Kowalski nie obejmie funkcji szefa BBN

Pełniącym obowiązki szefa BBN został gen. Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca Cenckiewicza.

W piątkowej rozmowie w TOK FM Leśkiewicz poinformował, że za kilka tygodni poznamy nowego szefa BBN. - Nie będzie to gen. Kowalski - zaznaczył rzecznik prezydenta.

Leśkiewicz wskazał też, że Cenckiewicz nadal będzie stał na czele Rady Bezpieczeństwa i Obronności, która jest gremium konsultacyjno–doradczym prezydenta.

Co będzie robił Cenckiewicz po oddaniu stanowiska?

Pytany o współpracę Cenckiewicza z Przemysławem Czarnkiem, kandydatem PiS na premiera, Leśkiewicz odparł, że to, co były szef BBN będzie robił poza kierowaniem Radą, jest jego prywatną sprawą. Czarnek w czwartek powitał Cenckiewicza w swojej drużynie i oświadczył, że staje się on jego najbliższym współpracownikiem w dziedzinie bezpieczeństwa. Z kolei Cenckiewicz w swoim oświadczeniu stwierdził, że ma „wiedzę i doświadczenie wyniesione z pełnionych urzędów i kampanii wyborczej 2024/2025 r.”, które pragnie przekazać Czarnkowi jako kandydatowi na premiera.

Rzecznik prezydenta odniósł się też do zapowiedzianej publikacji aneksu do raportu ws. likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. - Na pewno nie dojdzie do sytuacji, w której zostaną upublicznione dane, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo państwa - zapewnił.

W czwartek Leśkiewicz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki przekazał marszałkom Sejmu i Senatu aneks do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych w celu jego zaopiniowania. Podkreślił, że prezydent przekazał zanonimizowane - zgodne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2008 roku - uzupełnienie raportu, a opinie marszałków nie mają charakteru wiążącego, są natomiast „formalnym elementem procesu zmierzającego do odtajnienia i podania do publicznej wiadomości Aneksu do Raportu z likwidacji WSI”.(PAP)