W ostatnich dniach doszło do wyraźnego przesilenia w trwającym od miesięcy sporze pomiędzy Kancelarią Prezydenta a kierownictwem służb specjalnych. Jak wynika z ustaleń Onetu, kluczową rolę w tej konfrontacji odgrywa Sławomir Cenckiewicz, stojący na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Według rozmówców ze środowiska służb specjalnych wpływ Cenckiewicza na decyzje podejmowane w Pałacu Prezydenckim jest znaczący. W praktyce ma on współdecydować o kierunkach polityki bezpieczeństwa realizowanej przez głowę państwa. To właśnie jego nazwisko najczęściej pojawia się w kontekście blokad i napięć między instytucjami.

Awans 96 funkcjonariuszy ABW i zmiana stanowiska prezydenta

Przełomowym momentem okazała się decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o podpisaniu listy awansów dla 96 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dokument trafił do Pałacu Prezydenckiego jeszcze w listopadzie, jednak przez wiele miesięcy pozostawał bez akceptacji.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz tłumaczył publicznie, że decyzja zapadła po wprowadzeniu poprawek do wniosków. Jak przekonywał, dopiero dostosowanie dokumentacji do procedur umożliwiło ich zatwierdzenie.

Inaczej tę sytuację opisują jednak źródła związane z ABW. Z ich relacji wynika, że lista była identyczna jak wcześniej, a jedyną zmianą było ponowne jej przekazanie z odpowiednią adnotacją. Oznacza to, że przyczyny wcześniejszego wstrzymywania awansów mogły mieć charakter polityczny, a nie formalny.

Wyrok NSA w sprawie dostępu do tajemnic państwowych

Na decyzję prezydenta mogło wpłynąć rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące Sławomira Cenckiewicza. Sąd oddalił skargę kasacyjną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i utrzymał wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uznał cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa za wadliwe.

Według rozmówców Onetu ze świata służb, informacja o spodziewanym rozstrzygnięciu mogła dotrzeć do Pałacu Prezydenckiego jeszcze przed jego ogłoszeniem. W ich ocenie wstrzymywanie awansów w ABW mogło być elementem nacisku w sporze o dostęp Cenckiewicza do informacji niejawnych.

Sam zainteresowany stanowczo zaprzecza takim sugestiom. W odpowiedzi na pytania podkreślił, że do końca nie był pewien wyniku sprawy i nie miał żadnej wiedzy o decyzji sądu przed jej ogłoszeniem.

Spór o interpretację wyroku i status Sławomira Cenckiewicza

Rozstrzygnięcie NSA nie zakończyło konfliktu, lecz go pogłębiło. Sławomir Cenckiewicz oraz część środowisk politycznych uznali wyrok za potwierdzenie jego prawa do dostępu do tajemnic państwowych. Sam szef BBN publicznie domaga się dymisji szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosława Stróżyka.

Z kolei przedstawiciele rządu oraz kierownictwo służb interpretują orzeczenie odmiennie. Ich zdaniem wyrok nie przywraca automatycznie uprawnień, a jedynie zobowiązuje SKW do ponownego przeanalizowania sprawy i przeprowadzenia procedury zgodnie z wymogami prawa.

Gen. Jarosław Stróżyk zapowiedział już, że sprawa zostanie ponownie rozpatrzona. Do czasu jej zakończenia Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych, co znacząco ogranicza jego możliwości działania na stanowisku szefa BBN.

Śledztwo prokuratury w sprawie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Nowy etap konfliktu rozpoczął się wraz z decyzją prokuratury o wszczęciu śledztwa. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie i dotyczy udziału Sławomira Cenckiewicza w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które miało charakter niejawny.

Zawiadomienie w tej sprawie złożył minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Kluczowe jest to, że śledztwo nie dotyczy samego Cenckiewicza, lecz osób, które dopuściły go do udziału w obradach.

W centrum zainteresowania śledczych znalazł się szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, który miał wydać jednorazową zgodę na dostęp do informacji niejawnych. Prokuratura bada, czy decyzja ta była zgodna z ustawą o ochronie informacji niejawnych i czy nie naraziła interesu publicznego.

Eskalacja napięć politycznych i instytucjonalnych

Cała sytuacja wpisuje się w szerszy kontekst napięć politycznych, które od miesięcy towarzyszą relacjom między prezydentem a rządem. Spór o kompetencje, dostęp do informacji i kontrolę nad służbami specjalnymi stał się jednym z najważniejszych punktów konfliktu instytucjonalnego.

Jak podaje Onet, działania obu stron coraz częściej przybierają formę otwartej konfrontacji, w której decyzje administracyjne i kadrowe są wykorzystywane jako narzędzia nacisku. W tle pozostają również podziały polityczne oraz rywalizacja o wpływ na kluczowe obszary bezpieczeństwa państwa.

Wypowiedzi Sławomira Cenckiewicza, który określa działania wobec siebie jako próbę wykluczenia z życia publicznego, dodatkowo zaostrzają retorykę sporu. Jednocześnie działania prokuratury pokazują, że konflikt przeniósł się już na poziom postępowań karnych i administracyjnych.