Za kandydaturą Dariusza Zawistowskiego głosowało 18 osób, przeciw trzy, a dwie wstrzymały się od głosu.

Posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa zostało zwołane w czwartek przez I prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego. Ten krok był konieczny po tym, jak 18 maja rezygnację z tej funkcji złożyła poprzednia przewodnicząca KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.

Jak podkreślił po głosowaniu sędzia Zawistowski, KRS ma najważniejszą funkcję wynikającą z przepisów konstytucji. W jego ocenie radę czeka wytężona praca w najbliższym czasie. Mowa o przyjęciu uchwały programowej, a także o wyborze wiceprzewodniczących prezydium.

Co nowy przewodniczący KRS sądzi o wątpliwościach prezydenta Nawrockiego?

Nowy przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa został zapytany przez dziennikarzy o to, co sądzi o wątpliwościach prezydenta Karola Nawrockiego związanych z legalnością obsadzania członków KRS.

- Jeżeli chodzi o argumentację czysto prawną, nie ma uzasadnionych powodów, by kwestionować sam sposób wyboru KRS. Wydaje mi się, że były też takie poglądy wyrażane przez przez przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, że być może prezydent będzie się koncentrował na na analizie postępowań nominacyjnych przeprowadzonych w radzie. KRS będzie starała się tak poprowadzić te postępowania, by były w pełni transparentne - stwierdził sędzia Zawistowski.

W jego ocenie, pole do wątpliwości związanych z procesem nominacyjnym nie powinno być wielkie.

Po posiedzeniu KRS minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek wyraził nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu nowa KRS obsadzi pierwsze 50 sędziowskich etatów.

Nowy skład KRS. Kogo wybrał Sejm?

W połowie maja większością 3/5 głosów Sejm wybrał 15 nowych członków KRS. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

Do KRS trafili: Edyta Jefimko, Dariusz Zawistowski, Wojciech Buchajczuk, Monika, Frąckowiak, Jarosław Łuczaj, Karolina Bąk-Lasota, Ewa Mierzejewska, Agnieszka Kobylińska-Bortkiewicz, Magdalena Kierszka, Katarzyna Zawiślak, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Bartłomiej Starosta i Ewa Żołnierczuk-Dec. Do nowej KRS wybrany został także znany z afery hejterskiej Łukasz Piebiak oraz Łukasz Zawadzki.