Piecza zastępcza w Polsce: Statystyki za 2025 rok

Według danych GUS pod koniec 2025 r. w pieczy zastępczej przebywało 78,3 tys. dzieci – 60,7 tys. w pieczy rodzinnej, a 17,5 tys. w pieczy instytucjonalnej. W porównaniu z 2024 r. liczba dzieci w pieczy zastępczej zwiększyła się o tysiąc, czyli o 1,3 proc.

W ubiegłym roku funkcjonowało 36,8 tys. rodzin zastępczych i tysiąc rodzinnych domów dziecka. Wśród rodzin zastępczych:

rodziny spokrewnione stanowiły 63,5 proc. ,

stanowiły , rodziny niezawodowe – 30,2 proc. ,

– , rodziny zawodowe – 6,3 proc.

Funkcję rodziny zastępczej pełniło 18,8 tys. małżeństw i 18 tys. osób samotnych. Rodziny, które przyjęły jedno dziecko, stanowiły 71,7 proc. wszystkich rodzin zastępczych.

Rodzinna piecza zastępcza: Dominacja spokrewnionych opiekunów

Jak podał GUS, 78 proc. dzieci przebywało w pieczy rodzinnej. Wśród 60,7 tys. dzieci w tej formie opieki, 7,3 tys. przebywało w rodzinnych domach dziecka. Spośród wszystkich dzieci objętych opieką:

8,4 tys. miało orzeczenie o niepełnosprawności,

miało orzeczenie o niepełnosprawności, 2,5 tys. było sierotami,

było sierotami, 0,6 tys. było cudzoziemcami.

Uregulowaną sytuację prawną miało 25,1 tys. dzieci. Najwięcej podopiecznych było w wieku 7–13 lat (21,5 tys.), a najmniej – niemowląt do pierwszego roku życia (1 tys.). W 2025 r. do rodziny naturalnej powróciło 2,6 tys. wychowanków, a do adopcji trafiło 1,2 tys. dzieci.

Piecza instytucjonalna: Placówki i profil wychowanków

W końcu 2025 r. w Polsce działało 1328 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym głównie placówki opiekuńczo-wychowawcze (1313). W instytucjonalnej pieczy przebywało 17,5 tys. osób.

Największą grupę wychowanków stanowiły dzieci w wieku 14–17 lat (8,2 tys.). Drugą co do wielkości grupą były dzieci w wieku 10–13 lat (4,6 tys.), a najmniej liczną grupę stanowiły dzieci poniżej roku (0,1 tys.). Uregulowaną sytuację prawną miało 7,7 tys. dzieci, z czego 4,6 tys. zgłoszono do ośrodka adopcyjnego.

Powroty do rodzin i usamodzielnienia

W 2025 r. placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej opuściło 3,9 tys. dzieci do 18. roku życia. Najliczniejsza grupa (43 proc.) to podopieczni, którzy powrócili do rodzin naturalnych. Do rodzinnej pieczy zastępczej odeszło 21,1 proc. wychowanków, a 4,7 proc. zostało przekazanych do adopcji.

Spośród 2,2 tys. wychowanków powyżej 18. roku życia, którzy opuścili placówki: