Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 49 ze zm.) wprowadza wiele ważnych zmian dla osób zajmujących się pieczą zastępczą. Przewiduje m.in. zwiększenie kwot wynagrodzeń i świadczeń przeznaczonych na utrzymania dziecka, a także zmiany związane z posiadaniem Karty Dużej Rodziny (KDR).

Karty Dużej Rodziny: jak zmienią się przepisy?

KDR to dokument, który pozwala na korzystanie z różnego rodzaju ulg i zniżek, np. w sklepach, instytucjach państwowych i prywatnych czy na przejazdy koleją. Ma on formę papierową oraz elektroniczną, w postaci aplikacji na telefon. Co do zasady, KDR przysługuje rodzinom wielodzietnym, a pod tym pojęciem rozumie się rodziców lub rodzica i jego małżonka, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Jako rodzic, traktowany jest także rodzic zastępczy lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka. Natomiast nowelizacja przepisów zakłada, że wspomniane osoby będą mogły ubiegać się KDR, jeśli przyjęły na wychowanie co najmniej jedno dziecko. To oznacza, że po kartę będą mogli zawnioskować opiekunowie mający jednego lub dwóch podopiecznych i również dla nich będą mogli uzyskać ten dokument.

Karta Dużej Rodziny: na jaki czas będzie przyznawana?

Projekt wprowadza szczególne przepisy dotyczące okresu ważności KDR właśnie z myślą o takich sytuacjach. Obecne regulacje zakładają, że rodzice, także rodzic i jego małżonek, w tym rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, otrzymują kartę na czas nieokreślony.

W sytuacji, gdy rodzic zastępczy lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka nie mieli jednocześnie przyjętych na wychowanie co najmniej trojga dzieci (łącznie z swoimi lub przysposobionymi), KDR będzie im się także należała na czas nieokreślony, ale nie dłużej niż do czasu zakończenia przez nich sprawowania swojej funkcji.

Zmiana przepisów regulująca dostęp do KDR przez osoby sprawujące pieczę zastępczą ma wejść w życie 1 października 2026 r.