Chaos przed majówką w Zakopanem. Karta turysty ma ruszyć za kilka dni, ale nikt nie wie, jak działa

Temat tzw. karty turysty, która ma ruszyć w Zakopanem 1 maja był poruszany podczas środowej sesji Rady Miasta.

Niektórzy radni zwracali uwagę, że brakuje informacji dotyczących praktycznego funkcjonowania systemu, przedsiębiorcy nie wiedzą, w jaki sposób karta ma być aktywowana ani jakie korzyści będzie oferować.

– W mediach pojawiła się informacja, że od 1 maja wprowadzamy kartę turysty. Nie widzę żadnej aplikacji, żadnej strony internetowej. Mam dużo pytań, jak to się będzie odbywać, bo przedsiębiorcy nic o tym nie wiedzą – którzy partnerzy, jakie zniżki, jakie profity turyści dostaną i na jakiej zasadzie będzie to działać – powiedział radny Paweł Strączek.

Dodał, że jego obawy budzi termin uruchomienia programu. – Za 9 dni ma ruszyć karta turysty i chciałbym uniknąć pytań, co z tą kartą, jak ją w ogóle można pobrać – zaznaczył radny.

Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz poinformował, że szczegóły projektu mają być przekazane przedsiębiorcom podczas szkoleń. – 22 kwietnia mamy spotkanie online, gdzie będą przedstawione wszystkie szczegóły. Każdy chętny przedsiębiorca będzie mógł zapoznać się z tym projektem. Na pewno będzie cykl takich szkoleń – powiedział.

Na problemy komunikacyjne zwrócił uwagę w rozmowie z PAP także Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Podkreślił, że wdrożenie systemu wymaga przeszkolenia tysięcy osób. – Na razie, poza tym że karta ma wejść, nie wiemy, jak ją obsługiwać. Uczestniczyłem w pracach nad wprowadzeniem karty, ale jak finalnie wygląda projekt, nie wiem. Wydaje się, że istnieje wąskie gardło komunikacyjne między Urzędem Miasta a przedsiębiorcami, a obstrukcja cyfrowa społeczeństwa podhalańskiego może dodatkowo zaburzyć szybkie wdrożenie karty – ocenił.

Instrukcja uzyskania karty została opublikowana na stronie Urzędu Miasta. Wynika z niej, że turysta po zameldowaniu w obiekcie noclegowym i opłaceniu opłaty miejscowej otrzyma na podany adres e-mail indywidualny kod. Następnie, po wejściu na portal lub do aplikacji mobilnej, będzie musiał założyć konto, wybrać pakiet Zakopane i wprowadzić otrzymany kod, co pozwoli aktywować kartę w formie kodu QR.

Przedstawiciele branży turystycznej oraz zakopiańscy radni zwracają uwagę, że obecnie brakuje narzędzi umożliwiających wprowadzanie danych i aktywację kart, co może utrudnić start programu.

Z informacji magistratu wynika, że karta ma obejmować ponad 100 atrakcji turystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oferując m.in. zniżki na bilety, usługi gastronomiczne oraz dostęp do informacji o mieście i komunikacji. (PAP)

szb/ mmu/