Zgodnie z oficjalnymi komunikatami skierowanymi do hoteli, goście, których bilety lub plany podróży zostały zakłócone z powodów niezależnych od nich, nie zostaną obciążeni dodatkowymi kosztami zakwaterowania i wyżywienia – te pokryje rządowy Departament Kultury i Turystyki emirtu Abu Zabi.

Decyzja obejmuje również koordynację z lokalnymi liniami lotniczymi i władzami lotniskowymi, które – w związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej w obliczu eskalacji konfliktu regionalnego – odwołały lub opóźniły wiele połączeń międzynarodowych. Według komunikatów, ponad 20 000 pasażerów zostało przeniesionych z lotnisk do miejsc noclegowych, a władze zobowiązały się pokryć zarówno koszty noclegów, jak i posiłków dla tych podróżnych, dopóki warunki nie pozwolą na dalszą podróż.

Zakłócenia podróży i ich skala

Zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Zjednoczonymi Emiratami jest konsekwencją narastającej fali ataków rakietowych i odwetów w regionie Bliskiego Wschodu w ostatnich dniach. Linie lotnicze oraz lotniska zostały zmuszone do wstrzymania operacji, co spowodowało, że turyści i pasażerowie tranzytowi zostali uwięzieni w hotelach i tymczasowych ośrodkach. Dla wielu obcokrajowców, w tym osób z Polski, sytuacja stała się nagła i nieprzewidywalna – niektórzy otrzymali informacje o konieczności pozostania w miejscach zakwaterowania z powodu nagłych zmian w planach lotów.

Rząd Abu Zabi wydał formalne wytyczne dla kierowników hoteli, by wydłużali pobyty gościom dotkniętym sytuacją, nie naliczając im dodatkowych opłat za noclegi po pierwotnej dacie wymeldowania. Hotele mają przesyłać faktury za przedłużony pobyt bezpośrednio do Departamentu Kultury i Turystyki Abu Zabi, który pokryje wszystkie koszty.

