Decyzja dotyczyła nadania tytułów profesorskich w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Wśród wyróżnionych znalazł się Maciej Chałubiński, choć jego śmierć została wcześniej publicznie potwierdzona przez środowisko medyczne oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tytuł profesora nie może zostać nadany pośmiertnie. Oznacza to, że publikacja takiego postanowienia stanowi błąd proceduralny na jednym z etapów procesu.

Procedura nadawania tytułu profesora i rola instytucji

Wniosek w sprawie nadania tytułu wpłynął do Kancelarii Prezydenta w 2025 roku z Rada Doskonałości Naukowej. To ten organ odpowiada za ocenę dorobku naukowego kandydatów i rekomendowanie ich do awansu.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że w trakcie procedowania nie została powiadomiona o śmierci Macieja Chałubińskiego – ani przez Radę Doskonałości Naukowej, ani przez inne instytucje. Informacja o jego zgonie dotarła dopiero po podpisaniu postanowienia przez głowę państwa.

Luka w obiegu informacji między instytucjami

Sprawa ujawniła problem z przepływem informacji między instytucjami odpowiedzialnymi za nadawanie tytułów naukowych. Procedura, która często trwa wiele miesięcy, wymaga bieżącej aktualizacji danych o kandydatach. W tym przypadku zabrakło skutecznego mechanizmu weryfikacji na końcowym etapie.

Nie jest też jednoznacznie określone, która instytucja powinna formalnie przekazać informację o śmierci kandydata i na jakim etapie powinna ona zostać uwzględniona.

Dorobek Macieja Chałubińskiego w alergologii

Maciej Chałubiński był uznanym specjalistą w dziedzinie alergologii, chorób wewnętrznych oraz immunologii klinicznej. Kierował Kliniką Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i był członkiem zarządu Polskie Towarzystwo Alergologiczne.

Kancelaria Prezydenta zapowiedziała podjęcie działań w celu skorygowania zaistniałej sytuacji w ramach obowiązujących procedur. W praktyce oznacza to konieczność formalnej zmiany lub unieważnienia części postanowienia.

Sprawa może mieć szersze konsekwencje dla całego systemu nadawania tytułów naukowych. Niewykluczone, że konieczne będzie wprowadzenie dodatkowych mechanizmów kontrolnych, które pozwolą uniknąć podobnych błędów w przyszłości.