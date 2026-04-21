Do 20 maja przedsiębiorcy muszą dopełnić jednego z kluczowych obowiązków wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok, które dotyczy szerokiej grupy prowadzących działalność gospodarczą.
Obowiązek obejmuje osoby, które w ubiegłym roku podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu działalności gospodarczej i rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego. Ostateczna wysokość składki nie jest stała – zależy bezpośrednio od osiągniętego dochodu lub przychodu.
Rozliczenie następuje w dokumentach składanych za kwiecień. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność powinni wykazać dane w deklaracji ZUS DRA, natomiast ci, którzy opłacają składki również za inne osoby – w formularzu ZUS RCA. To właśnie w tych dokumentach uwzględnia się roczne wyliczenie składki zdrowotnej.
Niedopłata lub nadpłata składki zdrowotnej
W praktyce roczne rozliczenie często oznacza konieczność wyrównania różnic. Jeżeli suma wpłaconych składek okaże się niższa niż należna, przedsiębiorca musi uregulować niedopłatę najpóźniej do 20 maja – wraz ze składką za kwiecień. Z kolei w przypadku nadpłaty możliwy jest jej zwrot lub zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań.
Wniosek o zwrot nadpłaty tworzony jest automatycznie na koncie płatnika w systemie eZUS, co znacząco upraszcza procedurę. ZUS udostępnia również narzędzia do samodzielnego obliczenia składki, co ma szczególne znaczenie dla osób składających dokumenty w formie papierowej.
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej pozostaje jednym z bardziej wymagających elementów systemu po zmianach wprowadzonych w ramach reform podatkowych, dlatego eksperci zalecają dokładne sprawdzenie danych przed ich wysłaniem.
