Masz czas tylko do 20 maja. ZUS nie odpuści

zus wypłata emerytury renty świadczeń przesuwa terminy kwiecień maj 2026
Do 20 maja przedsiębiorcy muszą dopełnić jednego z kluczowych obowiązków wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Michał Kaźmierczak
Michał Kaźmierczak
dzisiaj, 20:25

Do 20 maja przedsiębiorcy muszą dopełnić jednego z kluczowych obowiązków wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok, które dotyczy szerokiej grupy prowadzących działalność gospodarczą.

Obowiązek obejmuje osoby, które w ubiegłym roku podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu działalności gospodarczej i rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu ewidencjonowanego. Ostateczna wysokość składki nie jest stała – zależy bezpośrednio od osiągniętego dochodu lub przychodu.

Rozliczenie następuje w dokumentach składanych za kwiecień. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność powinni wykazać dane w deklaracji ZUS DRA, natomiast ci, którzy opłacają składki również za inne osoby – w formularzu ZUS RCA. To właśnie w tych dokumentach uwzględnia się roczne wyliczenie składki zdrowotnej.

Niedopłata lub nadpłata składki zdrowotnej

W praktyce roczne rozliczenie często oznacza konieczność wyrównania różnic. Jeżeli suma wpłaconych składek okaże się niższa niż należna, przedsiębiorca musi uregulować niedopłatę najpóźniej do 20 maja – wraz ze składką za kwiecień. Z kolei w przypadku nadpłaty możliwy jest jej zwrot lub zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań.

Wniosek o zwrot nadpłaty tworzony jest automatycznie na koncie płatnika w systemie eZUS, co znacząco upraszcza procedurę. ZUS udostępnia również narzędzia do samodzielnego obliczenia składki, co ma szczególne znaczenie dla osób składających dokumenty w formie papierowej.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej pozostaje jednym z bardziej wymagających elementów systemu po zmianach wprowadzonych w ramach reform podatkowych, dlatego eksperci zalecają dokładne sprawdzenie danych przed ich wysłaniem.

Powiązane

łańcuch sędziowski, młotek, biurko
UbezpieczeniaŹle złożone odwołanie od decyzji ZUS można poprawić
zus wypłata emerytury renty świadczeń przesuwa terminy kwiecień maj 2026
ŚwiadczeniaRenta po mężu lub żonie. Ile można dostać z ZUS i jakie dokumenty są niezbędne?