GIS ostrzega przed mięsem z Biedronki. Wykryto Salmonellę

GIS ostrzega przed partią mięsa z Biedronki - stwierdzono w niej pałeczki Salmonella
Justyna Klupa
dzisiaj, 16:29

GIS wydał pilne ostrzeżenie przed spożywaniem konkretnej partii mięsa marki Kraina Mięs. W badanych próbkach wykryto groźne pałeczki Salmonelli, które mogą wywołać silne zatrucie pokarmowe. Sprawdź numer partii w swojej lodówce i dowiedz się, jak odzyskać pieniądze za wadliwy towar.

Groźne bakterie w produkcie Kraina Mięs. Pilny komunikat GIS

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące popularnego produktu mięsnego dostępnego w sieci Biedronka. W jednej z partii produktu marki Kraina Mięs stwierdzono obecność groźnych bakterii Salmonella. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnego zatrucia pokarmowego.

Ostrzeżenie GIS: Szczegóły wycofanego produktu

Nie ryzykuj i sprawdź swoją lodówkę. Jeśli posiadasz opakowanie o poniższych parametrach, pod żadnym pozorem go nie jedz:

  • Produkt: Tatar wołowy Kraina Mięs, 200 g
  • Numer partii: 0992104
  • Termin przydatności: 21.04.2026
  • Producent: Zakłady Mięsne Łuków S.A.
  • Dystrybutor: Jeronimo Martins Polska S.A. (Biedronka)
Mięso z Biedronki - tatar wołowy
GIS informuje o partii mięsa wołowego z Biedronki, w którym stwierdzono obecność bakterii Salmonella

Dlaczego spożycie mięsa z Salmonellą jest groźne?

Kontakt z mięsem grozi zakażeniem (salmonellozą). Objawy zatrucia pałeczkami Salmonella pojawiają się zazwyczaj po 6–72 godzinach od spożycia zakażonego pokarmu. Ustępują najczęściej po kilku dniach.

Najczęstsze objawy zatrucia Salmonellą:

  • Wymioty i nudności: Zwłaszcza na początku infekcji.
  • Biegunka: Często ostra.
  • Objawy ogólne: Osłabienie organizmu i bóle głowy.
  • Bóle brzucha: Kurczowe bóle w okolicy brzucha.
  • Gorączka i dreszcze: podczas infekcji temperatura ciała może znacznie wzrosnąć.
Co zrobić, jeśli masz to mięso w domu?

Producent oraz sieć Biedronka rozpoczęły już procedurę usuwania towaru z półek. Jeśli kupiłeś tatar z pechowej partii:

  • Nie spożywaj go – nawet obróbka termiczna w przypadku tatara zazwyczaj nie wchodzi w grę, a bakterie są realnym zagrożeniem.
  • Zutylizuj lub zwróć – produkt należy wyrzucić lub skonsultować się z najbliższym sklepem w sprawie zwrotu.
  • Obserwuj organizm – w razie wystąpienia nudności, wymiotów, biegunki lub gorączki po zjedzeniu tatara, niezwłocznie udaj się do lekarza.

Ważne: Organy Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania żywności, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentom. Szczegółowe informacje o objawach zakażenia znajdziesz na oficjalnych stronach rządowych.

