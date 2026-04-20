Groźne bakterie w produkcie Kraina Mięs. Pilny komunikat GIS

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące popularnego produktu mięsnego dostępnego w sieci Biedronka. W jednej z partii produktu marki Kraina Mięs stwierdzono obecność groźnych bakterii Salmonella. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnego zatrucia pokarmowego.

Ostrzeżenie GIS: Szczegóły wycofanego produktu

Nie ryzykuj i sprawdź swoją lodówkę. Jeśli posiadasz opakowanie o poniższych parametrach, pod żadnym pozorem go nie jedz:

Produkt: Tatar wołowy Kraina Mięs , 200 g

, 200 g Numer partii: 0992104

Termin przydatności: 21.04.2026

Producent: Zakłady Mięsne Łuków S.A.

Dystrybutor: Jeronimo Martins Polska S.A. (Biedronka)

GIS informuje o partii mięsa wołowego z Biedronki, w którym stwierdzono obecność bakterii Salmonella

Dlaczego spożycie mięsa z Salmonellą jest groźne?

Kontakt z mięsem grozi zakażeniem (salmonellozą). Objawy zatrucia pałeczkami Salmonella pojawiają się zazwyczaj po 6–72 godzinach od spożycia zakażonego pokarmu. Ustępują najczęściej po kilku dniach.

Najczęstsze objawy zatrucia Salmonellą:

Wymioty i nudności : Zwłaszcza na początku infekcji.

: Zwłaszcza na początku infekcji. Biegunka : Często ostra.

: Często ostra. Objawy ogólne : Osłabienie organizmu i bóle głowy.

: Osłabienie organizmu i bóle głowy. Bóle brzucha : Kurczowe bóle w okolicy brzucha.

: Kurczowe bóle w okolicy brzucha. Gorączka i dreszcze: podczas infekcji temperatura ciała może znacznie wzrosnąć.

Co zrobić, jeśli masz to mięso w domu?

Producent oraz sieć Biedronka rozpoczęły już procedurę usuwania towaru z półek. Jeśli kupiłeś tatar z pechowej partii:

Nie spożywaj go – nawet obróbka termiczna w przypadku tatara zazwyczaj nie wchodzi w grę, a bakterie są realnym zagrożeniem.

– nawet obróbka termiczna w przypadku tatara zazwyczaj nie wchodzi w grę, a bakterie są realnym zagrożeniem. Zutylizuj lub zwróć – produkt należy wyrzucić lub skonsultować się z najbliższym sklepem w sprawie zwrotu.

– produkt należy wyrzucić lub skonsultować się z najbliższym sklepem w sprawie zwrotu. Obserwuj organizm – w razie wystąpienia nudności, wymiotów, biegunki lub gorączki po zjedzeniu tatara, niezwłocznie udaj się do lekarza.

Ważne: Organy Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania żywności, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentom. Szczegółowe informacje o objawach zakażenia znajdziesz na oficjalnych stronach rządowych.