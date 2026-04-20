GIS wydał pilne ostrzeżenie przed spożywaniem konkretnej partii mięsa marki Kraina Mięs. W badanych próbkach wykryto groźne pałeczki Salmonelli, które mogą wywołać silne zatrucie pokarmowe. Sprawdź numer partii w swojej lodówce i dowiedz się, jak odzyskać pieniądze za wadliwy towar.
Groźne bakterie w produkcie Kraina Mięs. Pilny komunikat GIS
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące popularnego produktu mięsnego dostępnego w sieci Biedronka. W jednej z partii produktu marki Kraina Mięs stwierdzono obecność groźnych bakterii Salmonella. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnego zatrucia pokarmowego.
Ostrzeżenie GIS: Szczegóły wycofanego produktu
Nie ryzykuj i sprawdź swoją lodówkę. Jeśli posiadasz opakowanie o poniższych parametrach, pod żadnym pozorem go nie jedz:
- Produkt: Tatar wołowy Kraina Mięs, 200 g
- Numer partii: 0992104
- Termin przydatności: 21.04.2026
- Producent: Zakłady Mięsne Łuków S.A.
- Dystrybutor: Jeronimo Martins Polska S.A. (Biedronka)
Dlaczego spożycie mięsa z Salmonellą jest groźne?
Kontakt z mięsem grozi zakażeniem (salmonellozą). Objawy zatrucia pałeczkami Salmonella pojawiają się zazwyczaj po 6–72 godzinach od spożycia zakażonego pokarmu. Ustępują najczęściej po kilku dniach.
Najczęstsze objawy zatrucia Salmonellą:
- Wymioty i nudności: Zwłaszcza na początku infekcji.
- Biegunka: Często ostra.
- Objawy ogólne: Osłabienie organizmu i bóle głowy.
- Bóle brzucha: Kurczowe bóle w okolicy brzucha.
- Gorączka i dreszcze: podczas infekcji temperatura ciała może znacznie wzrosnąć.
Co zrobić, jeśli masz to mięso w domu?
Producent oraz sieć Biedronka rozpoczęły już procedurę usuwania towaru z półek. Jeśli kupiłeś tatar z pechowej partii:
- Nie spożywaj go – nawet obróbka termiczna w przypadku tatara zazwyczaj nie wchodzi w grę, a bakterie są realnym zagrożeniem.
- Zutylizuj lub zwróć – produkt należy wyrzucić lub skonsultować się z najbliższym sklepem w sprawie zwrotu.
- Obserwuj organizm – w razie wystąpienia nudności, wymiotów, biegunki lub gorączki po zjedzeniu tatara, niezwłocznie udaj się do lekarza.
Ważne: Organy Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania żywności, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentom. Szczegółowe informacje o objawach zakażenia znajdziesz na oficjalnych stronach rządowych.
