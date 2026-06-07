Rosną koszty wypadków drogowych. Odszkodowania komunikacyjne biją rekordy

Fundusz wskazał, że największą część wypłat niezmiennie stanowią odszkodowania za szkody rzeczowe z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ich wartość wzrosła z 4,9 mld zł w 2017 roku do 10,26 mld zł w 2025 roku.

Stały wzrost odszkodowań z polis autocasco AC

Systematyczny wzrost odnotowano również w segmencie autocasco. Wartość odszkodowań wypłacanych z polis AC zwiększyła się w tym okresie z 4,36 mld zł w 2017 roku do 9,07 mld zł w roku 2025.

Bardziej zmienny przebieg miały wypłaty z tytułu szkód osobowych w ramach OC komunikacyjnego. Po spadkach obserwowanych w latach 2018–2020 od 2021 roku ponownie notowany jest wzrost wartości świadczeń. W 2025 roku osiągnęły one poziom 1,68 mld zł.

Rozwój rynku i rosnąca liczba polis OC i AC

UFG zwraca uwagę, że prezentowane dane mają charakter nominalny i nie uwzględniają wpływu inflacji, a także kosztów likwidacji szkód oraz rezerw tworzonych na niewypłacone jeszcze świadczenia.

Z danych Funduszu wynika również, że rynek ubezpieczeń komunikacyjnych stale się rozwija pod względem liczby zawieranych i aktywnych polis. Liczba aktywnych umów OC wzrosła z 23,7 mln w 2017 roku do 31,21 mln na koniec pierwszego kwartału 2026 roku. W tym samym czasie liczba aktywnych polis autocasco zwiększyła się z 5,3 mln do 8,32 mln.

Jednym z najbardziej widocznych trendów jest rosnąca popularność ubezpieczeń AC. Relacja liczby aktywnych polis autocasco do liczby polis OC wzrosła z 22,4 proc. w 2017 roku do 26,7 proc. na koniec pierwszego kwartału 2026 roku. Oznacza to, że obecnie ponad co czwarty pojazd objęty obowiązkowym OC posiada również ochronę autocasco.

Trend wzrostowy widoczny jest także w liczbie nowych umów zawieranych każdego roku. W przypadku OC liczba polis zawartych w ciągu roku wzrosła z 26,6 mln w 2017 roku do 33,7 mln w 2025 roku. W segmencie AC wzrost wyniósł odpowiednio z 5,6 mln do 8,7 mln umów.

Według UFG dane wskazują na utrzymujący się wzrost rynku ubezpieczeń komunikacyjnych zarówno pod względem wartości wypłacanych świadczeń, jak i liczby zawieranych umów, przy jednoczesnym stopniowym zwiększaniu znaczenia dobrowolnych polis autocasco.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja dbająca o szczelność systemu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce oraz chroniąca m.in. osoby poszkodowane w zdarzeniach drogowych. (PAP)

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