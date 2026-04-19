Pilne ostrzeżenie GIS: Bakterie w mięsie z popularnych marketów. Zagrożenie sepsą. Nie jedz tej partii produktu [LISTA]

Tabliczka informacyjna na elewacji budynku z napisem Główny Inspektorat Sanitarny
GIS poinformował o wycofaniu z obrotu partii tatara wołowego. W produkcie stwierdzono obecność bakterii
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 14:28

Pilne ostrzeżenie dla konsumentów! GIS alarmuje o wykryciu niebezpiecznej bakterii w mięsie wołowym, które można kupić w popularnych marketach. Spożycie tej konkretnej partii grozi poważną chorobą. Sprawdź datę na opakowaniu – jeśli masz ten produkt w lodówce, pod żadnym pozorem go nie jedz.

Listeria w popularnym mięsie. GIS wydaje pilny komunikat

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oraz producent ostrzegają przed spożyciem popularnego produktu mięsnego. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie skażonego mięsa bez obróbki termicznej grozi poważną chorobą – listeriozą.


Szczegóły wycofanego produktu

Sprawdź swoją lodówkę. Jeśli masz ten produkt, pod żadnym pozorem go nie jedz:

  1. Produkt: Tatar wołowy
  2. Producent: ZPM Biernacki Sp. z o.o.
  3. Numer partii: 01565526
  4. Data przydatności: 20/04/2026
Co musisz wiedzieć?

Producent niezwłocznie rozpoczął procedurę wycofywania towaru ze sklepów po otrzymaniu wyników badań. Obecnie Inspekcja Weterynaryjna oraz Sanepid prowadzą działania wyjaśniające, aby ustalić źródło zanieczyszczenia i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

Dlaczego bakteria w mięsie jest groźna?

Listeria monocytogenes to bakteria szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, seniorów oraz osób z obniżoną odpornością. Listerioza, choroba zakaźna wywołana bakterią, w skrajnych przypadkach może prowadzić do rozwoju zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i sepsy. Najczęstsze objawy mają charakter grypopodobny:

  1. gorączka i dreszcze,
  2. biegunka i wymioty,
  3. bóle mięśni.

U osób z obniżoną odpornością, seniorów i dzieci, objawy mogą być bardziej nietypowe. Wystąpić może:

  1. światłowstręt,
  2. przeczulica,
  3. zaburzenia równowagi,
  4. uczucie splątania.

Co zrobić z zakupionym produktem?

Najlepiej wyrzucić go lub zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony. Więcej informacji o objawach zakażenia znajdziesz na oficjalnych stronach rządowych pod hasłem „Listerioza”.

Ważne: Jeśli zdążyłeś już zjeść produkt z tej partii i zauważysz u siebie niepokojące objawy (podobne do grypy lub zatrucia pokarmowego), niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.

Autopromocja
381367mega.png
381364mega.png
381425mega.png
