Listeria w popularnym mięsie. GIS wydaje pilny komunikat
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oraz producent ostrzegają przed spożyciem popularnego produktu mięsnego. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie skażonego mięsa bez obróbki termicznej grozi poważną chorobą – listeriozą.
Szczegóły wycofanego produktu
Sprawdź swoją lodówkę. Jeśli masz ten produkt, pod żadnym pozorem go nie jedz:
- Produkt: Tatar wołowy
- Producent: ZPM Biernacki Sp. z o.o.
- Numer partii: 01565526
- Data przydatności: 20/04/2026
Co musisz wiedzieć?
Producent niezwłocznie rozpoczął procedurę wycofywania towaru ze sklepów po otrzymaniu wyników badań. Obecnie Inspekcja Weterynaryjna oraz Sanepid prowadzą działania wyjaśniające, aby ustalić źródło zanieczyszczenia i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
Dlaczego bakteria w mięsie jest groźna?
Listeria monocytogenes to bakteria szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, seniorów oraz osób z obniżoną odpornością. Listerioza, choroba zakaźna wywołana bakterią, w skrajnych przypadkach może prowadzić do rozwoju zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i sepsy. Najczęstsze objawy mają charakter grypopodobny:
- gorączka i dreszcze,
- biegunka i wymioty,
- bóle mięśni.
U osób z obniżoną odpornością, seniorów i dzieci, objawy mogą być bardziej nietypowe. Wystąpić może:
- światłowstręt,
- przeczulica,
- zaburzenia równowagi,
- uczucie splątania.
Co zrobić z zakupionym produktem?
Najlepiej wyrzucić go lub zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony. Więcej informacji o objawach zakażenia znajdziesz na oficjalnych stronach rządowych pod hasłem „Listerioza”.
Ważne: Jeśli zdążyłeś już zjeść produkt z tej partii i zauważysz u siebie niepokojące objawy (podobne do grypy lub zatrucia pokarmowego), niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu