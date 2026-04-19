Listeria w popularnym mięsie. GIS wydaje pilny komunikat

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) oraz producent ostrzegają przed spożyciem popularnego produktu mięsnego. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie skażonego mięsa bez obróbki termicznej grozi poważną chorobą – listeriozą.

Szczegóły wycofanego produktu

Sprawdź swoją lodówkę. Jeśli masz ten produkt, pod żadnym pozorem go nie jedz:

Produkt: Tatar wołowy Producent: ZPM Biernacki Sp. z o.o. Numer partii: 01565526 Data przydatności: 20/04/2026

Co musisz wiedzieć?

Producent niezwłocznie rozpoczął procedurę wycofywania towaru ze sklepów po otrzymaniu wyników badań. Obecnie Inspekcja Weterynaryjna oraz Sanepid prowadzą działania wyjaśniające, aby ustalić źródło zanieczyszczenia i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

Dlaczego bakteria w mięsie jest groźna?

Listeria monocytogenes to bakteria szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, seniorów oraz osób z obniżoną odpornością. Listerioza, choroba zakaźna wywołana bakterią, w skrajnych przypadkach może prowadzić do rozwoju zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i sepsy. Najczęstsze objawy mają charakter grypopodobny:

gorączka i dreszcze, biegunka i wymioty, bóle mięśni.

U osób z obniżoną odpornością, seniorów i dzieci, objawy mogą być bardziej nietypowe. Wystąpić może:

światłowstręt, przeczulica, zaburzenia równowagi, uczucie splątania.

Co zrobić z zakupionym produktem?

Najlepiej wyrzucić go lub zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony. Więcej informacji o objawach zakażenia znajdziesz na oficjalnych stronach rządowych pod hasłem „Listerioza”.

Ważne: Jeśli zdążyłeś już zjeść produkt z tej partii i zauważysz u siebie niepokojące objawy (podobne do grypy lub zatrucia pokarmowego), niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.