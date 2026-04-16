Dystrybutorzy alarmują: jedna z partii mrożonych malin, sprzedawana w Auchan, została zanieczyszczona bakterią Salmonella. Spożycie produktu wiąże się z poważnym ryzykiem zatrucia pokarmowego. Sklep apeluje o natychmiastowy zwrot towaru.
Salmonella spp. w owocach. Skażona co druga próbka malin New One
Podczas rutynowych badań jakościowych w mrożonych malinach marki New One wykryto obecność niebezpiecznych drobnoustrojów. Bakterie Salmonella spp. stwierdzono w 40% pobranych próbek, co dyskwalifikuje produkt z obrotu spożywczego. Firma FREPI sp. z o.o. podjęła już kroki w celu usunięcia zakażonej partii z półek sklepowych.
Szczegóły wycofanych owoców. Wyrzuć te maliny z kuchni
Jeśli masz w domu mrożone owoce, koniecznie sprawdź etykietę. Zagrożenie dotyczy wyłącznie poniższej serii:
- Nazwa: Maliny mrożone New One (opakowanie 400 g)
- Kod EAN: 5908238695751
- Numer partii: 09 2027 A 324/1
- Data przydatności: 09.2027
Dlaczego bakterie Salmonella spp. są groźne?
Salmonella to jedna z najczęstszych przyczyn ostrych zatruć pokarmowych. Bakterie te mogą przetrwać w niskich temperaturach, co oznacza, że mrożenie nie eliminuje zagrożenia. Główne objawy zakażenia to:
- silne bóle brzucha i skurcze,
- wysoka gorączka i dreszcze,
- nudności, wymioty oraz biegunka,
Ważne: Jeśli po zjedzeniu tych malin poczujesz się gorzej, nie zwlekaj z wizytą u lekarza. Poinformuj medyka o kontakcie z produktem wycofanym ze sprzedaży.
Co zrobić z zakupionym towarem?
Producent oraz sieć sprzedaży deklarują pełną współpracę z konsumentami. Pod żadnym pozorem nie spożywaj tych malin – nawet po obróbce termicznej (np. zagotowaniu w konfiturze), ponieważ ryzyko przeniesienia bakterii na inne powierzchnie w kuchni (tzw. zakażenie krzyżowe) jest zbyt wysokie.
Każdy klient, który posiada produkt z feralnej partii, może go przynieść z powrotem do punktu sprzedaży. Otrzymają zwrot pełnych kosztów zakupu. Wystarczy zwrócić towar wraz z opakowaniem (paragon zazwyczaj nie jest wymagany przy wycofaniach ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne).
Źródło
- Komunikat dystrybutora FREPI sp. z o.o. sp. k.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu