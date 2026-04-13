To nie jest dobra wola pracodawcy. Masz prawo do dodatkowej przerwy

Coraz więcej mówi się o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy, ale w praktyce niewielu pracowników zdaje sobie sprawę, że w przepisach istnieje rozwiązanie, które może realnie odciążyć osoby zmagające się z takimi trudnościami jak depresja czy zaburzenia lękowe. Chodzi o dodatkową, 15-minutową przerwę w ciągu dnia pracy. Co ważne – nie jest ona przyznawana z dobrej woli pracodawcy - w określonych przypadkach wynika ona wprost z przepisów i – co równie ważne - jest wliczana do czasu pracy.

Kwadrans, który ratuje dzień pracownika. Dlaczego warto z niego korzystać w pracy?

Dla wielu osób zmagających się z problemami psychicznymi nawet krótka przerwa w wykonywaniu obowiązków służbowych może mieć ogromne znaczenie dla samopoczucia. Dodatkowe 15 minut w trakcie wykonywania obowiązków daje możliwość wyciszenia się, obniżenia poziomu stresu, a czasem po prostu zebrania myśli. Z punktu widzenia pracodawcy poprawa samopoczucia pracownika ma istotne znaczenie – przekłada się na jego większą efektywność w pracy. Co więcej, zatrudniony, który ma przestrzeń na regenerację, rzadziej sięga po zwolnienia lekarskie (L4) oraz jest mniej narażony na przeciążenie i wypalenie zawodowe.

Nie wszyscy wiedzą, że mogą z tego skorzystać

Mimo że przepisy obowiązują od lat, świadomość tego uprawnienia jest wciąż niska. W praktyce wiele osób, które mogłyby korzystać z dodatkowej przerwy, nie ma okazji z niej skorzystać – często z braku wiedzy, obawy przed reakcją pracodawcy i otoczenia. Jest to zrozumiałe – nikt nie chce być narażony na ostracyzm w miejscu pracy.

Jeden dokument otwiera drzwi. Bez niego pracownik nie dostanie dodatkowej przerwy w pracy

Dodatkowa przerwa nie przysługuje jednak automatycznie każdemu pracownikowi, u którego zdiagnozowano chorobę psychiczną. Kluczowe jest spełnienie formalnego wymogu – posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. To właśnie ten dokument otwiera pracownikom drogę do skorzystania z dodatkowych uprawnień wynikających z przepisów, w tym 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy.

Podstawa prawna Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy (art. 17 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Kiedy pracownik ma prawo do przerwy? Wyjaśniamy stopnie niepełnosprawności

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec 2024 roku w Polsce ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu posiadało około 3,9 mln osób. To aż 10,5% całej populacji kraju. System orzekania dzieli niepełnosprawność na trzy podstawowe stopnie: lekki, umiarkowany oraz znaczny – każdy z nich oznacza inne ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu i inne uprawnienia.

Lekki stopień niepełnosprawności. Co warto o nim wiedzieć?

Najniższy w skali stopień oznacza, że stan zdrowia powoduje obniżenie sprawności w porównaniu do osób w pełni zdrowych, jednak nie wyklucza to całkowicie aktywności zawodowej. Ograniczenia mogą dotyczyć tempa pracy, wydolności czy zakresu wykonywanych obowiązków. O przywilejach osób z lekkim stopniem niepełnosprawności można przeczytać TUTAJ.

Kiedy potrzebna jest pomoc innych? Kluczowe cechy stopnia umiarkowanego

Osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia to te, u których występuje naruszenie sprawności organizmu w stopniu utrudniającym pracę i codzienne funkcjonowanie. Mogą one być całkowicie niezdolne do pracy albo zdolne do jej wykonywania wyłącznie w warunkach pracy chronionej. Często wymagają też częściowej lub okresowej pomocy innych osób w pełnieniu ról społecznych. O ulgach, świadczeniach i przywilejach, jakie należą się osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności można przeczytać TUTAJ.

Znaczny stopień niepełnosprawności. Kiedy praca wymaga specjalnych warunków?

To najwyższy poziom orzeczenia, wskazujący na poważne zaburzenia sprawności organizmu. W praktyce wiąże się on z istotnym ograniczeniem samodzielności – zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Osoby z takim orzeczeniem często nie są zdolne do pracy lub mogą ją wykonywać jedynie w ściśle dostosowanych warunkach, przy jednoczesnej potrzebie stałego wsparcia lub opieki. O tym, co należy się osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności piszemy TUTAJ.

Niewidzialne choroby, realne wsparcie. Dlaczego warto zawalczyć o swoje?

Choć temat zdrowia psychicznego nadal bywa trudny, przepisy jasno pokazują, że system prawny uwzględnia potrzeby osób zmagających się z różnymi schorzeniami – także tymi niewidocznymi na pierwszy rzut oka. Dodatkowa przerwa to niewielki przywilej na papierze, ale dla wielu pracowników może oznaczać realną ulgę i większy komfort funkcjonowania w pracy. Wystarczy uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności.