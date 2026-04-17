Sejm za poprawkami Senatu do noweli ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Zgłoszone w Senacie poprawki mają uprościć i usprawnić proces ustalania przez inwestora i terytorialne organy ochrony ludności organu właściwego do wydawania rozstrzygnięcia administracyjnego w przedmiocie uzyskania przez inwestora zwolnienia z obowiązku zapewnienia budowli ochronnej w budynku użyteczności publicznej.

Jak mówił w Senacie Krzysztof Kwiatkowski (niezrz.) poprawki wprowadzają także korekty legislacyjne i doprecyzowujące przepisy dotyczące udzielania dotacji przez Narodowy Instytut Wolności i Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w kontekście finansowania zadań ustawy.

Wprowadzają również rozwiązanie umożliwiające finansowanie i utrzymanie rozwoju kluczowych systemów powiadamiania i alarmowania z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, które obecnie są finansowane z budżetu państwa. Chodzi o system teleinformatyczny Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Regionalnego Systemu Ostrzegania.

Nowelizacja ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej ma uporządkować zasady finansowania zadań z zakresu ochrony ludności i umożliwić realizację zadań wieloletnich w ramach programów rządowych. Finansowanie inwestycji, zakup sprzętu czy budowa infrastruktury i działania szkoleniowe będą mogły być rozliczane w dłuższym okresie - nawet do pięciu lat.

Nowela doprecyzowuje też zapisy prawne dotyczące miejsc schronienia. Wprowadza m.in. ich definicję takich miejsc oraz wprowadza zmiany prowadzenia Centralnej Ewidencji Obrony Cywilnej i tworzenia korpusu obrony cywilnej.

Nowelizacja umożliwia również wyznaczanie punktów schronienia, jako nowej, odrębnej od obiektów zbiorowej ochrony kategorii. W punktach będzie można znaleźć tymczasowe zabezpieczenie w sytuacji zagrożenia - np. nagłych zjawisk pogodowych czy innych zdarzeń niebezpiecznych. Takie punkty nie mają szczegółowych wymagań technicznych ani nie są wskazywane w drodze aktu administracyjnego - wyznaczy je właściwy komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Punkty schronienia nie usuwają z przepisów obowiązku zachowania odpowiedniej liczby i pojemności budowli ochronnych, schronów czy ukryć.

Zmienione przepisy dają też możliwość odstępstwa od stosowania ustawy o zamówieniach publicznych przy realizacji niektórych zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności - obejmie to budowę obiektów schronowych, łączność i infrastrukturę medyczną. Środki przeznaczane na realizację ustawy będą mogły też trafić na zadania dla służby zdrowia związane z polem walki, np. chirurgię czy leczenie oparzeń.

Zmiany co do zasady mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia, a część zapisów pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Teraz nowelizacja ustawy trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. (PAP)