Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie elektronicznego zawierania umów

Za nowelizacją ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów zagłosowało 238 posłów, 179 przeciw, a 21 wstrzymało się od głosu.

Od 7 stycznia 2026 r. w portalu Praca.gov.pl dostępny jest system eUmowy. Umożliwia on zawieranie i obsługę wybranych umów w formie elektronicznej. Pozwala też przygotować dokumenty na gotowych wzorach, podpisać je podpisem zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym oraz przechowywać dokumentację w jednym miejscu. Obecnie katalog podmiotów mogących zawierać umowy w systemie jest zamknięty. Umowy mogą być zawierane jedynie przez osoby fizyczne, rolników, mikroprzedsiębiorców lub podmioty zatrudniające do dziewięciu osób.

Deregulacja ma zezwolić na zawieranie umów w systemie przez każdy zainteresowany podmiot niezależnie od jego statusu czy wielkości. MRPiPS w ocenie skutków regulacji podkreśliło, że rozszerzenie tego katalogu jest odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców, a projektowane zmiany w rezultacie przyczynią się do znacznego zmniejszenia ich obciążeń.

Obowiązujące przepisy pozwalają na zawieranie za pośrednictwem systemu umów o pracę, umów-zleceń czy umów uaktywniających. Katalog ten ma zostać rozszerzony. Możliwe ma być też zawieranie umowy o wolontariat oraz umów towarzyszących zatrudnieniu, tj. umowy o zakazie konkurencji, umowy szkoleniowej i umowy o współodpowiedzialności materialnej.

„Ponadto, jeżeli strony umowy zawartej poza Systemem wyrażą taką wolę, możliwa będzie obsługa tej umowy w Systemie. Możliwe również będzie dokonywanie tylko »pojedynczych czynności« w Systemie niezbędnych do realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej poza Systemem, przy jednoczesnym pozostawieniu obsługi takiej umowy poza Systemem” – podkreślono w OSR.

Nowelizacja ma również pozwolić na przeniesienie obowiązującej już umowy do systemu, gdy zostanie zawarta poza nim, i dalszą obsługę tej umowy za jego pośrednictwem. Nie będzie konieczne ponowne zawieranie umowy w samym systemie.

System zostanie też wyposażony w kalkulatory wynagrodzeń i ubezpieczeń. Ma również być rozszerzony o możliwość dołączania dokumentów dotyczących realizacji obowiązków pracodawcy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. To np. zaświadczenie o odbyciu obowiązkowego szkolenia okresowego w zakresie BHP.

Ponadto w celu usprawnienia procesu zawierania i obsługi umów projekt przewiduje m.in. rozszerzenie zakresu danych pozyskiwanych z ZUS. Zakład ma zostać zobowiązany do przekazywania do systemu danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy. Rozszerzony zostanie również zakres danych pozyskiwanych w sposób elektroniczny z takich rejestrów, jak Krajowy Rejestr Sądowy i Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Do systemu ma zostać również wprowadzona m.in. możliwość potwierdzania obecności pracownika w pracy. Ma to ułatwić prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.

Nowela trafi teraz do Senatu.