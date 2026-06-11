Wiceminister powiedziała, że podjęto również 156 decyzji o kontynuacji refundacji leków, które są już w systemie refundacyjnym. Jak podkreśliła, MZ, podejmując decyzje o refundacji, bierze pod uwagę głównie potrzeby epidemiologiczne i to, co dzieje się na rynku.

– Analizujemy pojawiające się w różnych obszarach choroby i jednocześnie dostępność leczenia. W ostatnim czasie obserwujemy znaczący wzrost zachorowań na raka płuca, również wśród młodych ludzi. Jest to związane m.in. z pojawieniem się na rynku nowych wyrobów tytoniowych – podkreśliła.

Nowe leki refundowane na raka płuca od 1 lipca

W związku z niepokojącym przyrostem chorych resort zdecydował o wprowadzeniu refundacji dwóch leków – chodzi o niwolumab i durwalumab.

Wiceszefowa MZ zaznaczyła, że nowe terapie na raka płuca pokazują zmianę podejścia resortu do leczenia tego typu nowotworu. Zaznaczyła, że nie chodzi o leczenie przerzutów, lecz o wprowadzanie nowoczesnego leczenia na wczesnym etapie, by zapobiec niebezpiecznym powikłaniom. Podkreśliła, że dzięki refundacji tych terapii możliwe będzie całkowite wyleczenie tego raka.

Lista refundacyjna 2026. Jakie terapie trafią do pacjentów?

Wśród innych leków onkologicznych, które trafią na listę refundacyjną, wiceminister wymieniła także ripalimab (cemiplimab) stosowany w leczeniu kilku rodzajów raka, m.in. raka skóry.

Lista refundacyjna jest aktualizowana co trzy miesiące. Są na niej leki i terapie, do których pacjent otrzymuje dopłatę z NFZ lub otrzymuje je bezpłatnie. Aktualna lista leków refundowanych w Polsce obowiązuje od 1 kwietnia 2026 r. i obejmuje 16 nowych terapii i 243 decyzje o kontynuacji refundacji. (PAP)

kub/ joz/