Gazeta Prawna
Kraj

Okrzyki radości w Sejmie. Posłowie zdecydowali ws. immunitetu Sławomira Mentzena

Sławomir Mentzen
Sławomir Mentzen nie zostanie ukarany za odpalenie racy na Marszu NiepodległościX.com / @KONFEDERACJA_
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 14:49

Poseł Konfederacji Sławomir Mentzen nie zostanie ukarany za odpalenie racy na Marszu Niepodległości. Sejm nie uchylił mu bowiem immunitetu. Po głosowaniu przez sejmową salę przeszła burza oklasków.

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Sławomir Mentzen ma powody do radości. Podczas głosowania w Sejmie nie udało się uchylić mu immunitetu, o co wnioskowała policja. Za pozbawieniem go immunitetu opowiedziało się 227 posłów. W obronie lidera Konfederacji stanęło zaś 210, a od głosu wstrzymały się dwie osoby. Oznacza to, że nie udało się uzyskać bezwzględnej większości głosów, która wynosi 231 głosów.

Wniosek policji o pozbawienie Sławomira Mentzena immunitetu i ukaranie za odpalenie racy podczas Marszu Niepodległości 11 listopada ubiegłego roku został więc przez Sejm odrzucony. To spowodowało wielkie poruszenie na sali plenarnej. Radość i oklaski pojawiły się głównie po stronie posłów opozycji, która stanęła w obronie Mentzena.

Mentzen żartował na sali sejmowej

Przed głosowanie na mównicę sejmową wszedł sam lider Konfederacji. Mentzen przypomniał, że wielokrotnie podczas tego typu wydarzeń odpalał race i inne materiały pirotechniczne i sam, podobnie jak w tym przypadku, chwalił się tym w mediach społecznościowych. Mentzen podkreślił, że wniosek ten ma charakter czysto polityczny i jest walką z wolnością obywatelską.

Przypomnijmy, podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie obowiązywał bezwzględny zakaz odpalania rac i innych materiałów pirotechnicznych. Poseł nie tylko go złamał, ale także wrzucił do mediów społecznościowych zdjęcie, które uwieczniało chwilę odpalenia przez niego racy. Policja skierowała do prokuratora Generalnego Waldemara Żurka 20 marca br. wniosek o ukaranie Mentzena. Po ponad miesiącu pismo trafiło na biurko marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Z ułomnych, jego zdaniem procedur, Mentzen żartował sobie we wpisie na platformie X.

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Źródło: gazetaprawna.pl

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