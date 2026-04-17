Sejm za poprawką Senatu do noweli ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa

Za przyjęciem poprawki głosowało 430 posłów, nikt nie był przeciw, 6 posłów wstrzymało się od głosowania.

Propozycję Senatu poparło ministerstwo rolnictwa, a także sejmowa komisja rolnictwa. Uwagi zgłosiło biuro legislacyjne, które wskazało, iż poprawka ta wybiega poza zakres nowelizowanej ustawy, przepisy te nie były rozpatrywane przez Sejm.

Poprawka została zgłoszona przez senatorów na posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa. Przewodniczący senackiej komisji rolnictwa Ryszard Bober (Trzecia Droga), przyznał wówczas, że wykracza ona poza zakres nowelizacji uchwalonej przez Sejm, ale - jak uzasadnił - takie rozwiązanie przyspieszy finansowanie z FOR i poprawi płynność gospodarstw.

Sejm w połowie marca br. jednogłośnie znowelizował przygotowaną przez posłów PSL ustawę o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Nowela określa limit rekompensaty dla grup producentów rolnych, którzy nie otrzymali zapłaty od podmiotów skupujących, w kwocie wynoszącej równowartość 300 tys. euro w okresie trzech lat, tj. do pułapu pomocy de minimis.

Do tej pory maksymalna wielkość rekompensaty wypłacanej rolnikom z tego tytułu wynosiła równowartość 50 tys. euro, co odpowiadało maksymalnemu pułapowi pomocy de minimis przewidzianej dla producentów rolnych prowadzących podstawową produkcję rolną.

Ten sam limit obowiązywał zarówno rolników indywidualnych jak również grupy producentów, co w ocenie autorów projektu - w przypadku grup - było kwotą zbyt małą.

Grupy producentów rolnych to m.in. organizacje, związki, spółdzielnie produkcyjne czy zrzeszenia branżowe.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.