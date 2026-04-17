Sejm uchwalił nowelę ustawy pozwalającą na pożyczki z ARP dla JSW i Azotów

Za uchwaleniem ustawy głosowało 440 posłów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Zdaniem wnioskodawców, celem noweli jest przede wszystkim umożliwienie ARP udzielenia pożyczek Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) i Grupie Azoty.

- Widzimy, w jakiej sytuacji finansowej są nasze spółki, choćby spółki węglowe - na przykład Jastrzębska Spółka Węglowa, na przykład Grupa Azoty. Wiele tych podmiotów traci płynność finansową. Potrzebują nagłej finansowej pomocy - żeby znalazły się środki na to, żeby można było wypłacić wynagrodzenia, (...) ale również na spłacanie różnych zobowiązań czy kredytów - tłumaczył w Sejmie Krzysztof Gadowski (KO) reprezentujący wnioskodawców.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że pożyczki będą mogły być przeznaczone na reorganizację firm zmierzającą do zmniejszenia kosztów ich działalności lub ich optymalizację. Jednocześnie zastrzeżono, że cel pożyczki nie może być tożsamy z celem mechanizmu wsparcia publicznego. Warunkiem udzielenia pożyczek będzie ustalenie przez ARP, na podstawie programu naprawczego przedstawionego przez pożyczkobiorcę, że posiada on zdolność do spłaty zobowiązań wynikających z pożyczki - wyjaśniono.

W ustawie wymieniono katalog przedsiębiorstw, które będą mogły uzyskać pożyczkę z ARP po wejściu przepisów w życie ustawy. Są to przedsiębiorstwa górnicze, przedsiębiorstwa prowadzące likwidację kopalń, ale też przedsiębiorstwa „o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej lub jej sektora wskazanego w rządowych dokumentach strategicznych”.

- Nie dolewamy środków finansowych z budżetu. Dajemy tylko dodatkowy instrument ARP - podkreślił Gadowski.

Jesienią ubiegłego roku zarząd JSW informował, że liczy się z tym, że spółce grozi utrata płynności w marcu tego roku, o ile nie zostaną wdrożone działania antykryzysowe. Następnie przygotował plan restrukturyzacji biznesowej, w ramach którego zamierza zmniejszyć koszty i uprościć strukturę grupy. Pod koniec zeszłego roku roku JSW została objęta przepisami ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, co pozwala sfinansować program dobrowolnych odejść.

W ramach działań naprawczych JSW podpisała w lutym porozumienie ze związkami zawodowymi ograniczające koszty pracy. Natomiast w marcu ARP podpisała umowę nabycia od JSW dwóch spółek zależnych - Przedsiębiorstwa Budowy Szybów i Jastrzębskich Zakłady Remontowych za ponad 1 mld zł. Środki te również mają wesprzeć płynność JSW.

Grupa Azoty jest w trakcie działań mających poprawić jej sytuację finansową. Na koniec III kwartału 2025 r. miała łącznie 4,3 mld zł zadłużenia. W marcu walne zgromadzenie zgodziło się na podwyższenie kapitału zakładowego spółki na wniosek Skarbu Państwa.

Elementem działań naprawczych jest także podpisana 1 kwietnia umowa sprzedaży Orlenowi spółki GA Polyolefins, która realizuje inwestycję Polimery Police. Transakcja pozwala na sfinansowanie zadłużenia i innych zobowiązań tej spółki zależnej. Obecnie Grupa Azoty prowadzi negocjacje z instytucjami finansowymi w sprawie restrukturyzacji zadłużenia.

JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Grupa Azoty to drugi w UE producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji.