Warmińsko-mazurski bon turystyczny wraca wiosną. Samorząd przeznacza 2 mln zł na dopłaty do noclegów
Władze województwa warmińsko-mazurskiego ogłosiły start wiosennej edycji bonu turystycznego, którego celem jest wsparcie lokalnej branży turystycznej poza wysokim sezonem. Podobnie jak jesienią, na realizację programu samorząd województwa przeznaczy 2 miliony złotych. Generowanie bonów zaplanowano na 27 lutego – poinformował Urząd Marszałkowski w Olsztynie.
Jesienna edycja bonu turystycznego z dużym zainteresowaniem
Z poprzedniej, jesiennej odsłony warmińsko-mazurskiego bonu turystycznego skorzystało blisko 3,5 tysiąca osób, co potwierdziło skuteczność programu w pobudzaniu ruchu turystycznego poza sezonem letnim. "Najważniejszym celem programu było pobudzenie turystyki w okresie poza sezonem turystycznym. Pierwsze dane pokazują, że udało się osiągnąć wzrosty, co skłania do kontynuowania programu również wczesną wiosną. Mam nadzieję, że także i tym razem zainteresowanie nim będzie duże. Program Wiosna na Warmii i Mazurach, realizowany przez warmińsko-mazurski bon turystyczny, to propozycja zarówno dla mieszkańców jak turystów spoza województwa” - poinformował marszałek województwa Marcin Kuchciński.
Wiosenny wypoczynek na Warmii i Mazurach z dopłatą
Dzięki bonowi turystycznemu będzie można zaplanować wiosenny pobyt w jednym z najatrakcyjniejszych regionów kraju. Warmia i Mazury oferują nie tylko malownicze jeziora, ale również zabytki, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu oraz bogatą kuchnię regionalną.
Z bonów będzie można korzystać od marca, natomiast formalny start programu zaplanowano na 27 lutego. Dopłaty do noclegów obejmą pobyty realizowane w terminie od 2 marca do 17 maja, z wyłączeniem:
- Świąt Wielkanocnych (4–6 kwietnia),
- majówki (1–3 maja).
Jakie bony będą dostępne w ramach Warmińsko-Mazurskiego Bonu Turystycznego?
Turystów czeka niespodzianka. W ramach wiosennej edycji programu przewidziano:
- bony kwotowe o wartości 300 zł,
- bony kwotowe o wartości 500 zł,
- bony zniżkowe w wysokości 10%.
Łączny budżet programu wynosi 2 mln zł.
Gdzie można wykorzystać Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny?
Bon o wartości 300 zł będzie honorowany m.in. w:
- hotelach 1- i 2-gwiazdkowych,
- pensjonatach,
- apartamentach i domkach turystycznych,
- ośrodkach wypoczynkowych,
- motelach, kempingach i polach biwakowych,
- schroniskach młodzieżowych,
- pokojach gościnnych oraz gospodarstwach agroturystycznych.
Natomiast bon 500 zł będzie można wykorzystać w hotelach:
- 3-gwiazdkowych,
- 4-gwiazdkowych,
- 5-gwiazdkowych.
Terminy rejestracji i generowania bonów
Proces wdrażania programu został podzielony na etapy:
- 9–20 lutego – rejestracja obiektów noclegowych,
- 23–27 lutego – rejestracja uczestników,
- 27 lutego (między godz. 11:00 a 12:00) – generowanie bonów.
Osoby, które brały udział w jesiennej edycji programu, nie muszą zakładać nowych kont. Wystarczy zalogować się do istniejącego profilu i zaakceptować regulamin edycji wiosennej – poinformował urząd marszałkowski.
