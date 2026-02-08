Warmińsko-mazurski bon turystyczny wraca wiosną. Samorząd przeznacza 2 mln zł na dopłaty do noclegów

Władze województwa warmińsko-mazurskiego ogłosiły start wiosennej edycji bonu turystycznego, którego celem jest wsparcie lokalnej branży turystycznej poza wysokim sezonem. Podobnie jak jesienią, na realizację programu samorząd województwa przeznaczy 2 miliony złotych. Generowanie bonów zaplanowano na 27 lutego – poinformował Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

Jesienna edycja bonu turystycznego z dużym zainteresowaniem

Z poprzedniej, jesiennej odsłony warmińsko-mazurskiego bonu turystycznego skorzystało blisko 3,5 tysiąca osób, co potwierdziło skuteczność programu w pobudzaniu ruchu turystycznego poza sezonem letnim. "Najważniejszym celem programu było pobudzenie turystyki w okresie poza sezonem turystycznym. Pierwsze dane pokazują, że udało się osiągnąć wzrosty, co skłania do kontynuowania programu również wczesną wiosną. Mam nadzieję, że także i tym razem zainteresowanie nim będzie duże. Program Wiosna na Warmii i Mazurach, realizowany przez warmińsko-mazurski bon turystyczny, to propozycja zarówno dla mieszkańców jak turystów spoza województwa” - poinformował marszałek województwa Marcin Kuchciński.

Wiosenny wypoczynek na Warmii i Mazurach z dopłatą

Dzięki bonowi turystycznemu będzie można zaplanować wiosenny pobyt w jednym z najatrakcyjniejszych regionów kraju. Warmia i Mazury oferują nie tylko malownicze jeziora, ale również zabytki, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu oraz bogatą kuchnię regionalną.

Z bonów będzie można korzystać od marca, natomiast formalny start programu zaplanowano na 27 lutego. Dopłaty do noclegów obejmą pobyty realizowane w terminie od 2 marca do 17 maja, z wyłączeniem:

Świąt Wielkanocnych (4–6 kwietnia),

majówki (1–3 maja).

Jakie bony będą dostępne w ramach Warmińsko-Mazurskiego Bonu Turystycznego?

Turystów czeka niespodzianka. W ramach wiosennej edycji programu przewidziano:

bony kwotowe o wartości 300 zł ,

, bony kwotowe o wartości 500 zł ,

, bony zniżkowe w wysokości 10%.

Łączny budżet programu wynosi 2 mln zł.

Gdzie można wykorzystać Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny?

Bon o wartości 300 zł będzie honorowany m.in. w:

hotelach 1- i 2-gwiazdkowych,

pensjonatach,

apartamentach i domkach turystycznych,

ośrodkach wypoczynkowych,

motelach, kempingach i polach biwakowych,

schroniskach młodzieżowych,

pokojach gościnnych oraz gospodarstwach agroturystycznych.

Natomiast bon 500 zł będzie można wykorzystać w hotelach:

3-gwiazdkowych,

4-gwiazdkowych,

5-gwiazdkowych.

Terminy rejestracji i generowania bonów

Proces wdrażania programu został podzielony na etapy:

9–20 lutego – rejestracja obiektów noclegowych,

– rejestracja obiektów noclegowych, 23–27 lutego – rejestracja uczestników,

– rejestracja uczestników, 27 lutego (między godz. 11:00 a 12:00) – generowanie bonów.

Osoby, które brały udział w jesiennej edycji programu, nie muszą zakładać nowych kont. Wystarczy zalogować się do istniejącego profilu i zaakceptować regulamin edycji wiosennej – poinformował urząd marszałkowski.