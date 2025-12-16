Nowelizacja ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz niektórych innych ustaw jest częścią rządowego pakietu deregulacyjnego.

Przewiduje ona m.in. większą elastyczność, jeśli chodzi o spełnianie wymagania minimalnej sumy gwarancyjnej, a także pozwala firmom na zawieranie kilku umów gwarancyjnych (bankowych lub ubezpieczeniowych), których łączna wartość spełni wymóg minimalnej sumy gwarancyjnej. Obecnie możliwe jest to tylko przy jednej umowie z jednym gwarantem. Ponadto organizatorzy turystyki będą mieli obowiązek precyzyjnego informowania podróżnych o wszystkich umowach gwarancji i zasadach dochodzenia roszczeń.

Ustawa ujednolica sposób prowadzenia wykazu umów o imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne w systemie teleinformatycznym Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) lub za jego pośrednictwem.

Zmiany mają ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących prowadzenia wykazu umów w systemie teleinformatycznym. Te mają obowiązywać od 1 lipca 2026 r.