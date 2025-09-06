Podlaski Bon Turystyczny 2025 – na czym polega program?

W poniedziałek, 1 września 2025 r., wystartowała trzecia już edycja Podlaskiego Bonu Turystycznego – autorskiego programu samorządu województwa podlaskiego, którego celem jest wsparcie lokalnej branży turystycznej. Środki z bonu można przeznaczyć na noclegi w województwie podlaskim. Program miał skutkować wzrostem liczby rezerwacji w hotelach i innych obiektach oraz korzyściami dla lokalnych przedsiębiorców.

Wartość dofinansowania w poprzednich akcjach wynosiła od 200 do 400 zł. W tej – 300 zł. W poprzednich edycjach samorząd przeznaczył na bony ponad 2 mln zł. W trzeciej z kolei do rozdysponowania było 2,3 mln zł. Pula środków została dodatkowo zwiększona o niewykorzystane bony z kwietniowej i czerwcowej edycji. Pozwoliło to na wygenerowanie około 8 tys. kuponów.

Bon turystyczny rozszedł się w 2 minuty – rekordowe zainteresowanie

Podlaski bon turystyczny cieszył się ogromnym zainteresowaniem podczas każdej edycji. W ostatniej bony rozeszły się jak ciepłe bułeczki - wystarczyły 2 minuty po uruchomieniu świadczenia, żeby wyczerpać pulę środków. Program cieszył się największym zainteresowaniem wśród mieszkańców województw małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego i śląskiego.

Ponad 750 tys. zł niewykorzystanych środków – dlaczego bony przepadają?

Podczas pierwszej edycji programu wygenerowano 1003 kupony - 581 bonów po 400 zł, 332 po 300 zł i 90 po 200 zł. Zrealizowano z nich jedynie 604. Podczas drugiej tury wygenerowano 4418 bonów. Jak poinformowano przy okazji trzeciej puli – zrealizowano z mniej niż 4 tys. Oznacza to, że z łącznie wygenerowanych 5421 bonów, co czwarty trafił do kosza. W mediach pojawiła się informacja przedstawicielki Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, zgodnie z którą niewykorzystane środki z poprzednich edycji wyniosły ponad 750 tys. zł. Na marnowaniu bonów traci branża, jak i sami turyści, którym nie udało się skorzystać z programu, a chcieliby odwiedzić Podlasie. Przedstawicielka Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zapowiada, że w kolejnej edycji Podlaskiego Bonu Turystycznego mogą pojawić się rozwiązania ograniczające marnowanie bonów.