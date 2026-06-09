Sprawa dotyczy gminnego programu wsparcia wypoczynku dzieci i młodzieży. Zgodnie z przyjętymi zasadami rodzice uczniów klas I–III szkół podstawowych mogą ubiegać się o dopłatę w wysokości 500 zł do kolonii, półkolonii lub obozów. W przypadku uczniów klas IV–VIII przewidziano wyższe wsparcie, wynoszące 800 zł - informuje Wprost.pl.

Warunkiem otrzymania tej kwoty jest jednak udział dziecka w zajęciach z edukacji zdrowotnej w roku szkolnym 2025/2026. W dokumentach wskazano wprost, że dofinansowanie w wysokości 800 zł przysługuje uczniom klas IV–VIII uczęszczającym na ten przedmiot.

Dodatkowo dziecko musi być mieszkańcem gminy i uczęszczać do szkoły podstawowej znajdującej się na jej terenie.

Gminny program profilaktyki w tle

Środki przeznaczone na dopłaty pochodzą z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. To właśnie ten element stanowi jeden z argumentów zwolenników przyjętego rozwiązania.

Edukacja zdrowotna została wprowadzona do szkół jako przedmiot obejmujący m.in. zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym, zdrowym stylem życia, bezpieczeństwem, profilaktyką uzależnień oraz przeciwdziałaniem zachowaniom ryzykownym. Samorząd uznał więc, że promowanie uczestnictwa w takich zajęciach wpisuje się w cele programu finansowanego z funduszy przeznaczonych na działania profilaktyczne.

Nie jest to pierwsza sytuacja, gdy samorządy próbują zachęcać mieszkańców do określonych aktywności poprzez system ulg, dopłat lub dodatkowych świadczeń. Tym razem jednak mechanizm wzbudził szczególne emocje ze względu na charakter szkolnego przedmiotu.

Nieobowiązkowy przedmiot i zarzuty o nierówne traktowanie

Najwięcej kontrowersji budzi fakt, że edukacja zdrowotna w roku szkolnym 2025/2026 nie była przedmiotem obowiązkowym. Decyzja o uczestnictwie należała do rodziców i uczniów.

W praktyce oznacza to, że część dzieci została pozbawiona możliwości uzyskania wyższego dofinansowania wyłącznie dlatego, że nie uczęszczała na zajęcia. Krytycy rozwiązania zwracają uwagę, że wybór dotyczący edukacji zdrowotnej był często związany z przekonaniami rodziców lub oceną programu nauczania.

Pojawiają się również pytania o zgodność takich kryteriów z zasadą równego dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. W opinii części ekspertów samorządy powinny szczególnie ostrożnie formułować warunki przyznawania świadczeń, zwłaszcza gdy dotyczą one dzieci i młodzieży.

Edukacja zdrowotna nie zdobyła popularności

Dyskusja wokół dopłat do wypoczynku zbiegła się z publikacją danych pokazujących niewielkie zainteresowanie edukacją zdrowotną w wielu polskich szkołach.

Według informacji podawanych przez Polską Agencję Prasową w Krakowie na zajęcia uczęszczał jedynie około co piąty uczeń. Oznacza to, że udział deklarowało zaledwie około 20 proc. uprawnionych.

Jeszcze bardziej wymowne dane napłynęły z Warszawy. W stołecznych szkołach podstawowych z edukacji zdrowotnej zrezygnowało ponad 50 proc. uczniów. Łącznie na zajęcia uczęszczało około 30 proc. dzieci, które mogły w nich uczestniczyć.

Tak niski poziom zainteresowania sprawił, że przedmiot od początku stał się jednym z najbardziej dyskutowanych elementów zmian w systemie edukacji. Zwolennicy podkreślają znaczenie profilaktyki zdrowotnej, edukacji dotyczącej uzależnień oraz zdrowia psychicznego młodych ludzi. Przeciwnicy wskazują natomiast na możliwość ingerowania w kwestie światopoglądowe i wychowawcze pozostające dotychczas przede wszystkim w gestii rodziców.

Spór o edukację zdrowotną przenosi się poza szkoły

Przypadek gminnego programu dofinansowania wakacji pokazuje, że debata dotycząca edukacji zdrowotnej wykracza już daleko poza same szkoły. Przedmiot, który miał służyć przekazywaniu wiedzy o zdrowiu i profilaktyce, stał się jednocześnie elementem sporów dotyczących polityki oświatowej, kompetencji samorządów oraz zasad przyznawania publicznych środków.

W efekcie lokalna decyzja dotycząca dopłat do kolonii i obozów wywołała ogólnopolską dyskusję o granicach zachęcania uczniów do uczestnictwa w określonych zajęciach oraz o tym, czy dostęp do finansowego wsparcia powinien być uzależniony od wyborów edukacyjnych podejmowanych przez rodziców i dzieci.

Źródła:

Strefa Edukacji

Polska Agencja Prasowa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dane samorządowe dotyczące realizacji edukacji zdrowotnej w szkołach