Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2026. Ile trwają poszczególne części i kiedy wyniki?

Jak wygląda harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2026? Kiedy uczniowie poznają wyniki?
Ewa Karbowicz
dzisiaj, 07:42

Przed uczniami ósmych klas jedno z najważniejszych wyzwań, czyli egzamin kończący szkołę podstawową. Sprawdź szczegółowy harmonogram, czas trwania poszczególnych części oraz termin ogłoszenia wyników. O czym trzeba pamiętać, przygotowując się do testu? Przypominamy.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty mają kluczowe znaczenie w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, dlatego tak ważne jest nie tylko przygotowanie merytoryczne, ale również znajomość harmonogramu, zasad oraz czasu trwania poszczególnych części egzaminu. Z artykułu dowiesz się, kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty w 2026 r., ile potrwa i w jakim terminie uczniowie poznają swoje wyniki, a także jak technicznie warto przygotować się przed testem i co zrobić w sytuacji trudności z opanowaniem stresu.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Czy obowiązują progi punktowe?

Egzamin ósmoklasisty to egzamin obowiązkowy, przeprowadzany w formie pisemnej. Nie określono minimalnego wyniku punktowego, co oznacza, że egzaminu tego nie można nie zdać. Odbywa się zazwyczaj w maju przez trzy kolejne dni. Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych nie mogą przystąpić do niego w pierwszym terminie, przewidziano termin dodatkowy w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty 2026 [HARMONOGRAM]

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w dwóch terminach głównych (w zależności od typu szkoły) oraz w terminie dodatkowym.

Termin główny (maj) – dla szkół dla dzieci i młodzieży oraz szkół dla dorosłych kończących naukę wiosną

  • 11 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski
  • 12 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka
  • 13 maja (środa), godz. 9:00 – język obcy nowożytny

Termin główny (styczeń) – dla szkół dla dorosłych kończących naukę jesienią

  • 14 stycznia (środa), godz. 9:00 – język polski
  • 15 stycznia (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
  • 16 stycznia (piątek), godz. 9:00 – język obcy nowożytny

Termin dodatkowy (czerwiec)

  • 8 czerwca (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski
  • 9 czerwca (wtorek), godz. 9:00 – matematyka
  • 10 czerwca (środa), godz. 9:00 – język obcy nowożytny
Matura 2024. Jak poradzić sobie ze stresem? „Organizm jest naszym sprzymierzeńcem” [WYWIAD]
Zobacz także
Matura 2024. Jak poradzić sobie ze stresem? „Organizm jest naszym sprzymierzeńcem” [WYWIAD]

Egzamin ósmoklasisty 2026: Co trzeba ze sobą zabrać?

Jest kilka zasad, o których warto pamiętać podczas przygotowań do egzaminu ósmoklasisty. Oto najważniejsze z nich:

  • na egzamin można przynieść wyłącznie pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a na matematykę dodatkowo linijkę;
  • obowiązuje całkowity zakaz korzystania z kalkulatorów oraz słowników;
  • nie wolno wnosić ani używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych;
  • w arkuszach znajdują się zarówno zadania zamknięte (wybór odpowiedzi), jak i otwarte (samodzielne sformułowanie odpowiedzi).
Matura 2024. Ekspertka podpowiada jak radzić sobie ze stresem przed egzaminem
Zobacz także
Matura 2024. Ekspertka podpowiada jak radzić sobie ze stresem przed egzaminem

Ile będzie trwał egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty z polskiego trwa standardowo 150 minut (195 minut w wersji przedłużonej). Zgodnie z oficjalnym komunikatem CKE dotyczącym egzaminów w 2026 roku, czas trwania egzaminu ósmoklasisty w przypadku pozostałych części wynosi:

  • Egzamin z matematyki w arkuszu standardowym trwa 125 minut. W przypadku uczniów korzystających z przedłużenia czasu, egzamin może trwać do 165 minut;
  • Egzamin z języka obcego w arkuszu standardowym trwa 110 minut. Dla osób z prawem do przedłużenia czasu pracy termin ten wydłuża się do 145 minut.

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9:00.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy wyniki?

W 2026 roku ogłoszenie wyników zaplanowano na 3 lipca. W tym samym dniu wyniki zostaną przekazane szkołom, a uczniowie otrzymają zaświadczenia i informacje o wynikach. Na zaświadczeniu uczeń znajdzie dwie wartości dla każdego przedmiotu:

  • wynik procentowy, czyli odsetek zdobytych punktów;
  • wynik centylowy – informację, jaki odsetek zdających w całym kraju uzyskał wynik taki sam lub niższy, co pozwala na porównanie swoich osiągnięć z innymi.
Coraz więcej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła nie zdaje egzaminu w zderzeniu z ich problemami
Zobacz także
Coraz więcej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła nie zdaje egzaminu w zderzeniu z ich problemami

Egzamin ósmoklasisty 2026: Uprawnienia i dostosowania wymagań edukacyjnych

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z niepełnosprawnością lub cudzoziemcy) mogą przystąpić do egzaminu w formie lub warunkach dostosowanych do ich potrzeb. Szczególne uprawnienia mają również uczniowie szkół z językiem mniejszości narodowej. Mogą oni rozwiązywać arkusz z matematyki w tym właśnie języku, po złożeniu stosownej deklaracji.

Jak radzić sobie ze stresem przed egzaminem?

W przypadku gdy czujemy przytłoczenie stresem, warto jest w pierwszej kolejności rozpoznać przekonania i myśli, które nas przygnębiają w sytuacjach egzaminacyjnych. Często te negatywne myśli sprawiają, że zapominamy o naszych umiejętnościach i sukcesach z przeszłości, co prowadzi do lęku.

Ważne jest tworzenie pozytywnych myśli. Warto stworzyć listę logicznych myśli, które równoważą te negatywne reakcje. To pomoże radzić sobie z lękiem i stresującymi sytuacjami. Przykładowe myśli to: „Nie muszę znać odpowiedzi na każde pytanie żeby zdać”, „Radziłem/radziłam sobie z wcześniejszymi egzaminami, dlaczego miałbym/miałabym nie zdać teraz?”, „Mogę próbować i uczyć się na błędach”.

Egzamin ósmoklasisty 2026 [PODSUMOWANIE]

Egzamin ósmoklasisty w 2026 r. odbędzie się w maju i obejmie trzy obowiązkowe przedmioty. Znajomość zasad, czasu trwania egzaminów oraz wymaganych przyborów pozwala uniknąć niepotrzebnego stresu w dniu testu. Na wyniki trzeba będzie poczekać do początku lipca. Zdecydują o dalszej ścieżce edukacyjnej wielu uczniów, dlatego warto dobrze zaplanować przygotowania i podejść do egzaminu ze spokojem.

Źródło: gazetaprawna.pl

