Wyniki egzaminu ósmoklasisty mają kluczowe znaczenie w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, dlatego tak ważne jest nie tylko przygotowanie merytoryczne, ale również znajomość harmonogramu, zasad oraz czasu trwania poszczególnych części egzaminu. Z artykułu dowiesz się, kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty w 2026 r., ile potrwa i w jakim terminie uczniowie poznają swoje wyniki, a także jak technicznie warto przygotować się przed testem i co zrobić w sytuacji trudności z opanowaniem stresu.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Czy obowiązują progi punktowe?

Egzamin ósmoklasisty to egzamin obowiązkowy, przeprowadzany w formie pisemnej. Nie określono minimalnego wyniku punktowego, co oznacza, że egzaminu tego nie można nie zdać. Odbywa się zazwyczaj w maju przez trzy kolejne dni. Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych nie mogą przystąpić do niego w pierwszym terminie, przewidziano termin dodatkowy w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty 2026 [HARMONOGRAM]

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w dwóch terminach głównych (w zależności od typu szkoły) oraz w terminie dodatkowym.

Termin główny (maj) – dla szkół dla dzieci i młodzieży oraz szkół dla dorosłych kończących naukę wiosną

11 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski

12 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka

13 maja (środa), godz. 9:00 – język obcy nowożytny

Termin główny (styczeń) – dla szkół dla dorosłych kończących naukę jesienią

14 stycznia (środa), godz. 9:00 – język polski

15 stycznia (czwartek), godz. 9:00 – matematyka

16 stycznia (piątek), godz. 9:00 – język obcy nowożytny

Termin dodatkowy (czerwiec)

8 czerwca (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski

9 czerwca (wtorek), godz. 9:00 – matematyka

10 czerwca (środa), godz. 9:00 – język obcy nowożytny

Egzamin ósmoklasisty 2026: Co trzeba ze sobą zabrać?

Jest kilka zasad, o których warto pamiętać podczas przygotowań do egzaminu ósmoklasisty. Oto najważniejsze z nich:

na egzamin można przynieść wyłącznie pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a na matematykę dodatkowo linijkę ;

; obowiązuje całkowity zakaz korzystania z kalkulatorów oraz słowników ;

; nie wolno wnosić ani używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ;

; w arkuszach znajdują się zarówno zadania zamknięte (wybór odpowiedzi), jak i otwarte (samodzielne sformułowanie odpowiedzi).

Ile będzie trwał egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty z polskiego trwa standardowo 150 minut (195 minut w wersji przedłużonej). Zgodnie z oficjalnym komunikatem CKE dotyczącym egzaminów w 2026 roku, czas trwania egzaminu ósmoklasisty w przypadku pozostałych części wynosi:

Egzamin z matematyki w arkuszu standardowym trwa 125 minut. W przypadku uczniów korzystających z przedłużenia czasu, egzamin może trwać do 165 minut;

Egzamin z języka obcego w arkuszu standardowym trwa 110 minut. Dla osób z prawem do przedłużenia czasu pracy termin ten wydłuża się do 145 minut.

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9:00.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy wyniki?

W 2026 roku ogłoszenie wyników zaplanowano na 3 lipca. W tym samym dniu wyniki zostaną przekazane szkołom, a uczniowie otrzymają zaświadczenia i informacje o wynikach. Na zaświadczeniu uczeń znajdzie dwie wartości dla każdego przedmiotu:

wynik procentowy, czyli odsetek zdobytych punktów;

wynik centylowy – informację, jaki odsetek zdających w całym kraju uzyskał wynik taki sam lub niższy, co pozwala na porównanie swoich osiągnięć z innymi.

Egzamin ósmoklasisty 2026: Uprawnienia i dostosowania wymagań edukacyjnych

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z niepełnosprawnością lub cudzoziemcy) mogą przystąpić do egzaminu w formie lub warunkach dostosowanych do ich potrzeb. Szczególne uprawnienia mają również uczniowie szkół z językiem mniejszości narodowej. Mogą oni rozwiązywać arkusz z matematyki w tym właśnie języku, po złożeniu stosownej deklaracji.

Jak radzić sobie ze stresem przed egzaminem?

W przypadku gdy czujemy przytłoczenie stresem, warto jest w pierwszej kolejności rozpoznać przekonania i myśli, które nas przygnębiają w sytuacjach egzaminacyjnych. Często te negatywne myśli sprawiają, że zapominamy o naszych umiejętnościach i sukcesach z przeszłości, co prowadzi do lęku.

Ważne jest tworzenie pozytywnych myśli. Warto stworzyć listę logicznych myśli, które równoważą te negatywne reakcje. To pomoże radzić sobie z lękiem i stresującymi sytuacjami. Przykładowe myśli to: „Nie muszę znać odpowiedzi na każde pytanie żeby zdać”, „Radziłem/radziłam sobie z wcześniejszymi egzaminami, dlaczego miałbym/miałabym nie zdać teraz?”, „Mogę próbować i uczyć się na błędach”.

Egzamin ósmoklasisty 2026 [PODSUMOWANIE]

Egzamin ósmoklasisty w 2026 r. odbędzie się w maju i obejmie trzy obowiązkowe przedmioty. Znajomość zasad, czasu trwania egzaminów oraz wymaganych przyborów pozwala uniknąć niepotrzebnego stresu w dniu testu. Na wyniki trzeba będzie poczekać do początku lipca. Zdecydują o dalszej ścieżce edukacyjnej wielu uczniów, dlatego warto dobrze zaplanować przygotowania i podejść do egzaminu ze spokojem.