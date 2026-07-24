Nie każdy emeryt lub rencista jest w stanie samodzielnie załatwiać wszystkie formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Powodem mogą być problemy zdrowotne, trudności z poruszaniem się, wiek albo brak możliwości osobistego kontaktu z urzędem. Przepisy pozwalają jednak skorzystać z pomocy innej osoby.

Kto może załatwiać sprawy emeryta w ZUS? Nie tylko rodzina

Przepisy nie wymagają, aby pełnomocnikiem była osoba spokrewniona z klientem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Może nim zostać każda pełnoletnia osoba, której senior lub inny ubezpieczony udzieli odpowiedniego upoważnienia. W praktyce najczęściej pełnomocnikami zostają dzieci, wnuki lub inni członkowie rodziny, którzy pomagają seniorom w kontaktach z urzędem. Nie ma jednak przeszkód, aby taką funkcję pełnił również doradca, księgowy, prawnik albo inna zaufana osoba.

Zakres działania pełnomocnika zależy od tego, czego chce osoba udzielająca upoważnienia. Można powierzyć mu załatwienie jednej konkretnej sprawy albo upoważnić go do reprezentowania klienta w szerszym zakresie.

Pełnomocnictwo w ZUS bez opłat. Ten formularz pozwala działać za emeryta

Aby inna osoba mogła występować przed ZUS w imieniu emeryta lub rencisty, konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa. Najprostszym sposobem jest wykorzystanie formularza ZUS PEL. Dokument jest dostępny na stronie internetowej ZUS, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Udzielenie pełnomocnictwa do załatwiania spraw w ZUS jest bezpłatne. Senior nie musi ponosić żadnych kosztów za samo ustanowienie osoby, która będzie go reprezentować przed Zakładem.

Po wypełnieniu formularz można:

złożyć osobiście w oddziale ZUS,

wysłać pocztą,

przekazać elektronicznie przez PUE ZUS.

Dokument może zostać dostarczony także przez inną osobę, ale musi być podpisany przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Dopiero wtedy upoważnienie staje się skuteczne i pozwala wskazanej osobie działać w imieniu klienta ZUS.

ZUS PEL krok po kroku. Co może zrobić pełnomocnik za emeryta?

Formularz ZUS PEL umożliwia określenie, w jakim zakresie pełnomocnik będzie mógł reprezentować klienta. Pełnomocnictwo może dotyczyć:

wykonania jednej konkretnej czynności, np. złożenia wniosku lub odebrania korespondencji,

prowadzenia wszystkich spraw w ZUS,

załatwiania spraw przez internet za pośrednictwem PUE ZUS.

Pełnomocnik może pomóc nie tylko przy odbiorze dokumentów. W ramach udzielonego upoważnienia może również prowadzić korespondencję z ZUS, uzupełniać dokumenty wymagane przez Zakład czy pomagać w sprawach dotyczących świadczeń.

Trzeba jednak pamiętać, że formularz ZUS PEL nie służy do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS. W takim przypadku wymagany jest odrębny formularz ZUS PEL-K. W formularzu można również wskazać upoważnienie dotyczące odbioru deklaracji PIT wystawianych przez ZUS. Samo pełnomocnictwo do prowadzenia spraw w ZUS nie zawsze obejmuje tę czynność.

Senior nie ma konta na PUE ZUS? Pełnomocnik może załatwić sprawy online

Pomoc innej osoby nie musi ograniczać się do wizyty w placówce. Pełnomocnik może również załatwiać sprawy elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Co ważne, senior nie musi sam posiadać konta na PUE ZUS. Jeżeli pełnomocnik ma własny profil, po uzyskaniu odpowiedniego upoważnienia może wykonywać czynności online w imieniu klienta. Może to oznaczać m.in. składanie elektronicznych wniosków, sprawdzanie informacji dotyczących świadczeń, kontaktowanie się z ZUS przez internet.

Raz ustanowiony pełnomocnik może działać latami. Senior decyduje, jak długo

Osoba udzielająca pełnomocnictwa sama decyduje, jak długo ma ono obowiązywać. Można wskazać konkretny okres albo udzielić upoważnienia na czas nieokreślony. Jeżeli w formularzu nie zostanie wpisana data zakończenia, przyjmuje się, że pełnomocnictwo obowiązuje od dnia dostarczenia dokumentu do ZUS aż do momentu jego odwołania.

Ustanowienie pełnomocnika nie oznacza jednak, że senior traci możliwość samodzielnego działania. Emeryt lub rencista nadal może osobiście kontaktować się z ZUS i podejmować własne decyzje. Pełnomocnik działa wyłącznie w granicach udzielonego mu upoważnienia.

Zmiana decyzji jest możliwa. Senior może odwołać pełnomocnika w każdej chwili

Udzielenie pełnomocnictwa nie jest decyzją nieodwracalną. Klient ZUS może w dowolnym momencie zrezygnować z pomocy danej osoby. Aby odwołać wcześniej udzielone upoważnienie, należy złożyć formularz ZUS PEL-O. Po odwołaniu pełnomocnictwa wskazana osoba traci możliwość reprezentowania klienta przed Zakładem w zakresie objętym wcześniejszym upoważnieniem.

Uwaga na korespondencję z ZUS. Może trafić nie do seniora

Przed udzieleniem pełnomocnictwa warto dokładnie sprawdzić jego zakres. Jeżeli senior ustanowi pełnomocnika ogólnego do prowadzenia wszystkich spraw w ZUS, korespondencja z Zakładu może być kierowana właśnie do tej osoby. Oznacza to, że pisma dotyczące spraw prowadzonych przez ZUS nie będą trafiały bezpośrednio do emeryta lub rencisty. Jeżeli klient chce nadal sam otrzymywać korespondencję, korzystniejszym rozwiązaniem może być ograniczenie pełnomocnictwa tylko do konkretnej czynności, np. złożenia jednego wniosku lub odebrania określonego dokumentu.

FAQ - Najczęstsze pytania o pełnomocnictwo w ZUS