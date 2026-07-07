Skarbówka czeka na potknięcie. Nowe stawki abonamentu RTV i gigantyczne kary. Kto legalnie uniknie opłaty?

Nowe stawki w 2026 roku i drakońskie kary za brak wpłat

Jeśli masz w domu sprawny telewizor lub odbiornik radiowy, musisz przygotować się na większe wydatki. Od 2026 roku oficjalne stawki abonamentowe wyglądają następująco:

9,50 zł miesięcznie - za samo radio (wzrost z 8,70 zł w 2025 roku),

30,50 zł miesięcznie - za telewizor lub zestaw telewizor + radio (wzrost z 27,30 zł w 2025 roku).

Unikanie opłat to ogromne ryzyko finansowe. Za nielegalne posiadanie niezarejestrowanego sprzętu grozi kara w wysokości aż 915 zł. Jeśli kontrolerzy Poczty Polskiej wykażą zaległości, dłużnik ma zaledwie 7 dni na uregulowanie rachunku. Po tym terminie sprawę natychmiast przejmuje urząd skarbowy, który ściąga pieniądze m.in. z pensji lub emerytury.

Jesteś na tej liście? Nie zapłacisz ani grosza!

Prawo przewiduje bardzo szeroki katalog zwolnień. Największe zmiany dotyczą emerytów, ponieważ próg dochodowy jest ściśle powiązany z sytuacją w gospodarce. Przepisy zwalniają z opłat osoby, których emerytura nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia krajowego. W I kwartale 2026 roku średnia pensja osiągnęła poziom 9562,88 zł brutto. Oznacza to, że każdy senior po 60. roku życia, którego emerytura jest niższa niż 4781,44 zł brutto, jest zwolniony z abonamentu RTV. Pełna lista osób uprawnionych do darmowego korzystania z odbiorników obejmuje:

Wszystkich seniorów po 75. roku życia (największa grupa beneficjentów),

Osoby po 60. roku życia z emeryturą poniżej 4781,44 zł,

Osoby zaliczane do I grupy inwalidzkiej (znaczny stopień niepełnosprawności),

Osoby oficjalnie zarejestrowane jako bezrobotne,

Weteranów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Złóż wniosek na poczcie. Sam wiek nie wystarczy!

To najważniejsza pułapka, w którą wpada większość Polaków. Zwolnienie z abonamentu RTV nigdy nie następuje automatycznie. Nawet jeśli skończysz 75 lat lub Twoja emerytura spadnie poniżej ustawowego progu, Poczta Polska nadal będzie naliczać opłaty, dopóki osobiście nie zgłosisz tego faktu. Aby uzyskać ulgę, należy:

Udać się do najbliższej placówki Poczty Polskiej. Wypełnić specjalny formularz (wniosek o zwolnienie). Przedstawić dokumenty poświadczające Twoje uprawnienia (np. dowód osobisty, orzeczenie o inwalidztwie, zaświadczenie z urzędu pracy lub odcinek/wyciąg bankowy potwierdzający wysokość emerytury z ZUS).

Polacy masowo bojkotują opłaty. Liczby nie kłamią

Dane Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) pokazują gigantyczną skalę unikania abonamentu. W Polsce telewizor posiada aż 92,7 proc. z 12,5 miliona gospodarstw domowych. Z tego sprzęt zarejestrowało 4,5 miliona rodzin, ale realnie abonament płaci zaledwie 700 tysięcy osób. Liczba uczciwych płatników systematycznie drastycznie spada - jeszcze dwa lata wcześniej było ich 828 tysięcy.

FAQ - zwolnienie z abonamentu RTV w pigułce

Ile wynosi kara za niepłacenie abonamentu RTV w 2026 roku? Kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika telewizyjnego lub radiowego wynosi w 2026 roku dokładnie 915 zł (jest to trzydziestokrotność miesięcznej stawki opłaty).

Jaki jest limit emerytury, który zwalnia z opłat RTV w 2026 roku? Zwolnienie przysługuje osobom po 60. roku życia, których miesięczna emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W 2026 roku ten próg kwotowy wynosi dokładnie 4781,44 zł brutto.

Czy senior po 75. roku życia musi płacić za telewizor? Nie, osoby powyżej 75. roku życia są całkowicie zwolnione z tej opłaty. Muszą jednak jednorazowo zgłosić się na pocztę z dowodem osobistym i podpisać stosowny dokument uprawniający do ulgi.

Co się stanie, jeśli zignoruję wezwanie do zapłaty od Poczty Polskiej? Masz dokładnie 7 dni od odebrania pisma na uregulowanie zaległości. Po tym czasie Poczta Polska przekazuje sprawę do właściwego urzędu skarbowego, który rozpoczyna przymusową egzekucję z Twojego konta bankowego.

Czy bezrobotni są zwolnieni z abonamentu RTV? Tak. Osoby posiadające oficjalny status bezrobotnego i zarejestrowane w urzędzie pracy mają pełne prawo do zwolnienia z opłat abonamentowych na czas trwania bezrobocia.