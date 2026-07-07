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W Europie powstanie centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot. Władysław Kosiniak-Kamysz umieścił wpis

Władysław Kosiniak-Kamysz
Władysław Kosiniak-KamyszPAP / Paweł Supernak
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 14:02

Wicepremier i szef MON pochwalił się na platformie X nowym porozumieniem. Polska razem z USA, Niemcami, Holandią oraz Szwecją utworzy w Europie centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot.

O podpisaniu porozumienia minister obrony narodowej poinformował we wpisie na X. „Podpisaliśmy porozumienie z USA, Niemcami, Holandią oraz Szwecją w sprawie utworzenia w Europie centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot” - napisał szef MON. „To znacznie zwiększy moce oraz przyspieszy produkcję i serwis pocisków” - podkreślił.

Tym, którzy od kilku dni straszą, że Polska traci zdolności obronne, udowadniamy, jak bardzo się mylą” - zaznaczył szef MON.

Kosiniak-Kamysz wskazał, że celem Polski jest nie tylko kupowanie nowoczesnego uzbrojenia, ale również udział w produkowaniu i serwisowaniu go w Europie.

Wcześniej, na marginesie szczytu NATO w Ankarze wiceminister obrony USA Michael Duffy powiedział, że Stany Zjednoczone nie wykluczają produkcji zaawansowanych pocisków PAC-3 Patriot firmy Lockheed Martin poza granicami kraju. Z kolei portal Politico wskazywał, że do podpisania porozumienia w tej sprawie dojdzie we wtorek, podczas NATO Defence Industry Forum.

Źródło: PAP

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MONWładysław Kosiniak-Kamyszuzbrojenie

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