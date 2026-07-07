Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmian w maksymalnych stawkach taksy notarialnej. Projekt zakłada szeroką waloryzację maksymalnych stawek taksy notarialnej, które od wielu lat nie były podnoszone. Zmiany obejmują m.in. testamenty, pełnomocnictwa, poświadczenia dziedziczenia oraz czynności związane z nieruchomościami.

Ile będzie kosztował testament i pełnomocnictwo u notariusza?

Jedną ze zmian jest podwyższenie maksymalnych stawek za najczęściej wykonywane czynności notarialne. Maksymalna stawka za sporządzenie testamentu ma wynieść 200 zł (obecnie 50 zł). W przypadku testamentów zawierających dodatkowe rozrządzenia majątkowe maksymalne stawki mają wynosić:

300 zł (obecnie 150 zł) - za testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie prawa do zachowku,

400 zł (obecnie 200 zł) - za testament zawierający zapis windykacyjny.

Odwołanie testamentu ma kosztować maksymalnie 50 zł (obecnie 30 zł).

Zmiany obejmują również pełnomocnictwa. Maksymalna stawka ma wynosić:

100 zł (obecnie 30 zł) - za pełnomocnictwo obejmujące jedną czynność,

200 zł (obecnie 100 zł) - za pełnomocnictwo obejmujące więcej niż jedną czynność.

Sprawy spadkowe u notariusza będą droższe. O tyle mają wzrosnąć maksymalne stawki

Więcej mają kosztować także czynności związane ze spadkami. Maksymalne stawki mają wynosić:

200 zł (obecnie 50 zł) za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia,

300 zł (obecnie 100 zł) za akt poświadczenia dziedziczenia obejmujący zapis windykacyjny,

200 zł (obecnie 100 zł) za protokół dziedziczenia,

600 zł (obecnie 400 zł) za czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,

100 zł (obecnie 50 zł) za protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu.

Kupujesz drogą nieruchomość? Zmienią się maksymalne opłaty u notariusza

Projekt pozostawia obecny sposób ustalania taksy notarialnej uzależniony od wartości przedmiotu czynności, ale zmienia najwyższy przedział. Dla czynności o wartości przekraczającej 5 mln zł ma zostać wprowadzona nowa stawka wynosząca 14 270 zł plus 0,15 proc. od nadwyżki ponad 5 mln zł. Jednocześnie maksymalny limit wynagrodzenia notariusza ma wzrosnąć do 25 tys. zł. Dla czynności między osobami zaliczonymi do pierwszej grupy podatkowej limit wyniesie 15 tys. zł (obecnie 7500 zł).

Pojawi się nowa opłata za wpis do księgi wieczystej. Projekt przewiduje maksymalnie 300 zł

Nowością ma być odrębna maksymalna stawka za przygotowanie i elektroniczne złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej. Maksymalna opłata za tę czynność ma wynieść 300 zł.

Droższe wypisy i odpisy aktów notarialnych. Zmienią się stawki za każdą stronę dokumentu

Zmieni się również sposób naliczania maksymalnych stawek za wypisy i odpisy aktów notarialnych. Obecnie maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Po zmianach maksymalne stawki mają wynosić:

12 zł za każdą rozpoczętą stronę od 1 do 10,

10 zł za każdą rozpoczętą stronę od 11 do 20,

8 zł za każdą rozpoczętą stronę od 21. strony.

Poświadczenie podpisu u notariusza będzie droższe. Maksymalna stawka wzrośnie trzykrotnie

Podwyżki obejmą także poświadczenia podpisów oraz inne czynności poświadczeniowe. Maksymalna stawka za poświadczenie podpisu na dokumentach ma wzrosnąć do 60 zł (obecnie 20 zł). W przypadku dokumentów zawierających oznaczoną sumę pieniężną maksymalna stawka ma odpowiadać 1/10 stawki należnej za sporządzenie aktu notarialnego, nie więcej niż 500 zł.

Notariusz przyjedzie do domu, ale zapłacisz więcej. Wzrosną dopłaty za czynności poza kancelarią

Więcej mają wynosić również dodatki za czynności wykonywane poza kancelarią notarialną. Maksymalna dopłata ma wynosić:

100 zł (obecnie 50 zł) za każdą rozpoczętą godzinę w porze dziennej,

200 zł (obecnie 100 zł) za każdą rozpoczętą godzinę w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy.

Rząd ustali nową maksymalną stawkę także dla pozostałych czynności notarialnych

Nowe przepisy wprowadzą także jednolitą maksymalną stawkę dla czynności, które nie zostały odrębnie wymienione w rozporządzeniu. Ma ona wynosić 400 zł. To rozwiązanie ma zwiększyć przejrzystość systemu oraz ograniczyć wątpliwości interpretacyjne.

Czy notariusz będzie musiał pobierać wyższe opłaty? Projekt tego nie przewiduje

Warto podkreślić, że projekt nie wprowadza obowiązkowych cen usług notarialnych. Nowelizacja dotyczy wyłącznie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Ostateczne wynagrodzenie nadal będzie ustalane między notariuszem a klientem i może być niższe od limitów określonych w rozporządzeniu.

Projekt zmian będzie dotyczył 3501 kancelarii notarialnych, w których pracuje ponad 4200 notariuszy, ale również wszystkich uczestników obrotu prawnego korzystających z usług notarialnych. To właśnie oni odczują skutki nowych maksymalnych stawek przy sporządzaniu testamentów, pełnomocnictw, czynnościach spadkowych, poświadczeniach oraz części czynności związanych z nieruchomościami.

Kiedy nowe stawki wejdą w życie?

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Na razie są to propozycje, które muszą przejść dalszy proces legislacyjny. Obecnie projekt jest na etapie konsultacji publicznych i opiniowania.