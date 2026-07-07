ZUS szykuje gigantyczne przelewy. Nawet 1800 zł trafi na konta, ale decyduje bezwzględny limit

Dodatkowa gotówka z ZUS. Kto otrzyma maksymalny przelew?

Oczekiwanie na tzw. czternastą emeryturę w 2026 roku powoli dobiega końca. Punktem wyjścia do wyliczenia tego dodatku jest stawka najniższego krajowego świadczenia, która po marcowej waloryzacji wynosi 1978,49 zł brutto. Gdy od tej kwoty odejmiemy podatek oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne, czysta kwota trafiająca na konto wynosi około 1800,43 zł netto. Taki zastrzyk gotówki nie jest jednak gwarantowany dla każdego. Pełny przelew zobaczą na swoich kontach wyłącznie te osoby, których standardowa, co miesięczna emerytura lub renta mieści się w granicach do 2900 zł brutto.

Finansowe sitko, czyli jak działa redukcja świadczenia

W przypadku czternastki nie ma mowy o równej dystrybucji środków dla wszystkich, tak jak miało to miejsce wiosną przy trzynastkach. Tutaj urzędnicy stosują restrykcyjną zasadę "złotówka za złotówkę". Gdy tylko miesięczny przychód przekroczy barierę 2900 zł brutto, kwota dodatku zaczyna gwałtownie topnieć:

Każda złotówka powyżej limitu oznacza odjęcie złotówki z obiecanych 1800 zł.

Przy zarobkach rzędu 4800 zł brutto, państwowy bonus kurczy się do symbolicznych 50 zł (to minimalny próg wypłaty).

Osoby z emeryturą przekraczającą 4850 zł brutto zostaną całkowicie pominięte i nie dostaną nic.

Zaskakujące przepisy. To nie jest program tylko dla seniorów

Choć potoczna nazwa wskazuje na emerytów, z bazy prawnej wynika, że grono beneficjentów jest znacznie szersze. Kryteria wiekowe schodzą na dalszy plan - pieniądze mogą trafić nawet do osób, które ledwo skończyły 18 lat, o ile na dzień weryfikacji posiadają uprawnienia do wypłaty państwowych świadczeń długoterminowych. Na liście uprawnionych znajdują się osoby pobierające:

Renty socjalne oraz z tytułu niezdolności do pracy,

Renty rodzinne (warto pamiętać, że jedno świadczenie jest wtedy dzielone solidarnie na wszystkich członków rodziny),

Zasiłki i świadczenia przedemerytalne,

Emerytury pomostowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Znamy termin. Kiedy pieniądze trafią na konta?

Rada Ministrów opublikowała już wstępne założenia do najnowszego rozporządzenia. Choć formalny czas na podjęcie ostatecznej decyzji mija pod koniec października, rząd nie zamierza zwlekać. Aby załapać się na przelew, prawo do emerytury lub renty trzeba mieć formalnie ustalone na dzień 31 sierpnia. Co ważne, przepisy dają rządzącym możliwość podniesienia kwoty dodatku ponad ustawowe minimum, jednak kluczowym wyzwaniem dla Polaków będzie teraz kwestia podatkowa - niektórzy świadczeniobiorcy powinni złożyć do ZUS specjalny wniosek, aby uchronić swoje pieniądze przed natychmiastowym pobraniem 12-procentowego podatku dochodowego.

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