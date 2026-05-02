By co miesiąc otrzymywać wspomniane świadczenie nie trzeba mieć przyznanej emerytury ani renty, znaczenia nie ma również staż pracy. Jedynym kryterium, które brane jest pod uwagę jest wiek, dlatego zdecydowana większość osób otrzymuje je automatycznie. Część osób musi jednak złożyć wniosek.

6938 zł miesięcznie od ZUS. Komu przysługuje świadczenie honorowe?

Świadczenie honorowe zwane także emeryturą honorową przyznawane jest seniorom, którzy ukończyli 100 lat. Kryterium wiekowe jest tutaj jedynym, jakie trzeba spełnić, jednak w Polsce osób, które pobierają świadczenie honorowe jest zaledwie kilka tysięcy.

Od marca 2026 r. świadczenie honorowe wynosi dokładnie 6938,92 zł (przed waloryzacją było to 6589,67 zł brutto). Można łączyć je zarówno z innymi świadczeniami (popularnie emeryturą lub rentą) oraz dodatkami do nich. Raz przyznane świadczenie honorowe wypłacane jest co miesiąc do końca życia, jego kwota podlega również waloryzacji. To czyni je najwyższym tego typu świadczeniem wypłacanym przez ZUS.

Kto musi złożyć wniosek o świadczenie honorowe?

Około 100 osób w Polsce pobiera świadczenie honorowe przyznane na wcześniej złożony wniosek. To seniorzy, którzy nie nabyli prawa do emerytury i którym świadczenie nie jest przyznawane automatycznie. Wniosek do ZUS należy wówczas złożyć na formularzu ESH. Potwierdzeniem wieku może być odpis aktu urodzenia.

Co ważne, świadczenie przyznawane jest wówczas przez ZUS, konieczne jest również posiadanie obywatelstwa polskiego i potwierdzenie, że przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia to w Polsce znajdował się ośrodek interesów życiowych.

Zdecydowana większość seniorów w Polsce otrzymuje świadczenie honorowe automatycznie, przyznawane jest ono od miesiąca, w którym senior ukończył 100 lat. Wypłacane jest ono przez ZUS lub KRUS (jeśli senior ma prawo m. in. do: emerytury lub renty rolniczej bądź rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego).

Ilu stulatków pobiera w Polsce świadczenie honorowe?

Liczba osób pobierających to rekordowe świadczenie rośnie. Żyjemy coraz dłużej, zwiększa się zatem grupa seniorów uprawnionych do otrzymywania świadczenia honorowego. Jeszcze w kwietniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych informował o tym, że na koniec marca 2026 osób pobierających świadczenie honorowe było dokładnie 4179. Jeszcze pod koniec września 2025 r. emeryturę honorową pobierało 3863 najstarszych Polaków. Już w grudniu 2025 ich liczba przekroczyła prób 4 tysięcy.

Najwięcej stulatków pobierających świadczenie honorowe mieszka w województwach:

mazowieckim (724 osoby),

śląskim (436 osób),

dolnośląskim (399 osób).

Najmniej stulatków mieszka w województwach opolskim (76), lubuskim (87) oraz podlaskim (109).