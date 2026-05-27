Podatniczce zajęto rachunki bankowe w ramach egzekucji administracyjnej, choć tytuł wykonawczy nigdy nie pojawił się w systemie e-Urząd Skarbowy. Urząd uznał dokument za doręczony mimo awarii systemu. RPO pyta Ministerstwo Finansów i Gospodarki, czy były podobne przypadki i jak zapobiegać takim sytuacjom. Każdy podatnik może paść ofiarą takiego błędu - czy systemy MF są bezpieczne?
Błąd w e-Urzędzie Skarbowym – zajęto konto za dokument, którego nie doręczono. RPO interweniuje w MFiG - czyli co się dokładnie stało?
Kobieta nie dostała tytułu wykonawczego w systemie e-Urząd Skarbowy, ale organ skarbowy wszczął egzekucję i zajął jej rachunki bankowe. Urząd uznał dokument za skutecznie doręczony, mimo że nie był widoczny na koncie podatniczki.
Najważniejsze fakty o sprawie:
- System e-doręczeń zawiódł – tytuł wykonawczy nie trafił do odbiorcy
- Urząd skarbowy nie sprawdził czy dokument dotarł
- Zastosowano środek egzekucyjny mimo braku doręczenia
- Egzekucję uchylono po interwencji RPO
- organ podatkowy wycofał wniosek o ściągnięcie należności
Omawiany przykład jest o tyle ważny, że sprawa ta pokazuje, że system e-Urząd Skarbowy nie jest w pełni niezawodny, a podatnicy nie mają narzędzi do kontroli jego prawidłowości. Rozbieżności między bazą urzędu a platformą e-US mogą prowadzić do bezprawnej egzekucji.
Jak doszło do błędu w systemie e-Urząd Skarbowy, który zaszkodził podatniczce?
Co powinno się wydarzyć?
- Urząd wysyła tytuł wykonawczy przez e-doręczenia.
- Dokument trafia na konto w e-Urzędzie Skarbowym.
- Podatnik dostaje powiadomienie i ma 7 dni na reakcję od odbioru korespondencji elektronicznej.
Co się faktycznie stało?
- Urząd nadał plik z tytułem wykonawczym.
- System e-doręczeń zawiódł – dokument nie dotarł.
- Organ uznał doręczenie za skuteczne.
- Wszczęto egzekucję i zajęto konta.
Z odpowiedzi Naczelnika US w Olsztynie (udzielonej na zapytanie RPO) wynika, że: "pomimo nadania plików zawierających jednolite tytuły wykonawcze, podczas obsługi e-doręczeń przez operatora i błędnego działania systemu, nie doręczono jednego tytułu wykonawczego."
Dodatkowy absurd całej sprawy: niemiecki urząd wycofał wniosek przeciwko podatniczce w całości
Dodatkowym smaczkiem, choć niekoniecznie mającym znaczenie dla samej istoty omawianej sprawy (czyli błędu w doręczeniu), było to, że wierzycielem był niemiecki organ podatkowy, który ostatecznie wycofał wniosek o dochodzenie należności. Polski urząd skarbowy natomiast nie wiedział o tym i kontynuował egzekucję.
Ostatecznie jednak podatniczka wyszła z kłopotów, choć dopiero po interwencji RPO, bo:
- Uchylono czynności egzekucyjne (zajęcia rachunków);
- Umorzono postępowanie egzekucyjne;
- Zwrócono się do strony niemieckiej o zwrot wyegzekwowanych pieniędzy.
Pytania RPO do ministerstwa - Rzecznik Praw Obywatelskich udostępnia pismo oprócz samego komunikatu o sprawie
Rzecznik Praw Obywatelskich udostępnił też pismo, którym zwrócił się 8 maja 2026 r. do dyrektor Departamentu Relacji z Klientami MFiG Edyty Lewandowskiej z konkretnymi pytaniami. RPO domaga się następujących wyjaśnień:
- Czy były wcześniej podobne przypadki? A jeśli tak – dlaczego problem nie został rozwiązany?
- Jakie działania podjęto i jak ministerstwo zamierza zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości?
- Jak chronić podatników? Jakie narzędzia kontroli otrzymają obywatele, by sprawdzać prawidłowość działania systemu?
Co możesz zrobić, jeśli to Ciebie spotka błąd z doręczeniem pisma w systemie e-Urząd Skarbowy? Checklista
- Sprawdzaj e-Urząd Skarbowy regularnie - loguj się co najmniej 2 razy w miesiącu. Nie czekaj tylko na powiadomienia e-mail. Pismo jest automatycznie uznawane za doręczone po upływie 2-óch tygodni, więc sprawdzanie konta co taki czas pozwoli na reakcję.
- Dokumentuj działania na koncie:
- Rób screenshoty z platformy e-US (tam widać, czy masz doręczone pismo, czy nie),
- Zapisuj daty logowań,
- Zachowuj wszystką korespondencję.
- W razie egzekucji – reaguj natychmiast. Nawet jeśli jest ona wynikiem błędu, to musisz to powołać. Nie licz na to, że urząd sam dostrzeże błąd i się wycofa, nawet jeżeli sytuacja wydaje Ci się absurdalna i zupełnie nieprawdziwa:
- Złóż zażalenie na czynności egzekucyjne (w ciągu 7 dni od zajęcia konta):
- Wyjaśnij w nim, że nie otrzymałeś tytułu wykonawczego,
- Wnoś o wstrzymanie egzekucji,
- Dołącz dowody (np. screeny z e-US).
- Zgłoś sprawę do RPO: jeśli urząd nie reaguje, możesz poinformować o sprawie i poprosić o interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich: https://formularze.brpo.gov.pl/
Źródło: Biuro RPO (Pismo BRPO do MFiG z 8.05.2026 r., sygn. V.511.206.2026.EG)
