2000 złotych za urodziny w sali zabaw? Sprawdziliśmy, ile faktycznie trzeba zapłacić za przyjęcie [CENNIK]

Ile kosztuje wynajęcie sali zabaw na urodziny? Ceny w dużych miastach

Organizacja urodzin dziecka coraz częściej przenosi się z zacisza domowego i ogrodów do profesjonalnych sal zabaw, czyli bawialni. Rodzice liczą na wygodę (brak konieczności dekorowania mieszkania lub sprzątania po imprezie), bezpieczeństwo (nad dziećmi czuwa pracownik) i gotowy scenariusz imprezy, dzięki czemu zaproszone przedszkolaki są szczęśliwe i zadowolone. Niewątpliwym minusem tego rozwiązania są koszty. Na jakie wydatki muszą być gotowi rodzice? Przyjrzeliśmy się aktualnym ofertom bawialni i sprawdziliśmy, na co trzeba się przygotować.

Porównanie pakietów: Co dostaniesz w cenie 90-110 zł za dziecko?

Ceny organizacji urodzin w bawialniach w Polsce są bardzo zróżnicowane. W dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, podstawowy pakiet zaczyna się zwykle od niemal tysiąca złotych za grupę kilku dzieci. Najczęściej w tej cenie otrzymujemy:

wejście dla określonej liczby dzieci (np. 8–10 osób),

rezerwację stolika lub sali na 2–3 godziny,

prosty poczęstunek (np. przekąski, napoje).

Przykładowo w Jungle Academy koszt organizacji urodzin uzależniony jest od liczby dzieci. Cena pakietu podstawowego, przy założeniu, że impreza odbędzie się w dowolnym dniu od poniedziałku do czwartku, wynosi 89 zł/osobę. Co rodzice dostaną w cenie?

Salę na wyłączność – 2 godziny.

Pobyt w Jungle Academy – 2 godziny.

Słodko – słony poczęstunek.

Wodę i soki owocowe.

Obsługę techniczną urodzin.

Kolorową zastawę.

Zaproszenia dla gości.

Voucher prezentowy dla Jubilata.

Dla porównania w Fun Park Digiloo pakiet podstawowy wynosi 105 zł/dziecko. Rodzice otrzymują w tej cenie: salę urodzinową z wejściem na salę zabaw, 2 rodzaje prażynek, popcorn, ciasteczka, soki i wodę oraz papierową zastawę stołową i zaproszenia urodzinowe.

W katowickiej sali zabaw Kropka! cena urodzin zaczyna się od 85 zł/osobę, jeśli urodziny organizowane są od poniedziałku do czwartku. Koszt obejmuje:

salę urodzinową na wyłączność (2 godziny),

dostęp do wszystkich atrakcji sali zabaw,

kolorową zastawę,

słodko-słony poczęstunek,

wodę i lemoniadę,

zaproszenia dla gości do wydruku (PDF),

prezent dla solenizanta,

obecność koordynatora urodzin,

skarpetki dla każdego uczestnika urodzin,

zdjęcie pamiątkowe (wersja cyfrowa do pobrania).

Ceny urodzin na salach zabaw w mniejszych miastach mogą być – przynajmniej w teorii - o 20-30% niższe. Jednak nie zawsze tak jest. Dużo zależy od popularności miejsca i konkretnej miejscowości.

Brzmi rozsądnie, ale to dopiero początek wydatków. Za co jeszcze płacą rodzice?

Pułapka "dodatkowego gościa" – jak liczba dzieci wpływa na koszt imprezy

W większości bawialni obowiązuje limit dzieci w pakiecie. Każde dodatkowe dziecko to koszt od 30 do nawet 70 zł. Przy większej grupie rachunek szybko rośnie – impreza dla 15–20 dzieci może zwiększyć koszty imprezy nawet o 1000 zł.

Animatorzy i atrakcje premium: Malowanie twarzy i bańki, czyli za co dopłacasz

Podstawowy animator jest zwykle w cenie, ale dodatkowy, który organizuje gry i zabawy dla dzieci jest już dodatkowo płatny. Ceny są zróżnicowane i najczęściej wiążą się z koniecznością dopłaty do wyższego pakietu. Rodzice często decydują się na dodatkowe atrakcje podczas urodzin przedszkolaka na sali zabaw. Najpopularniejsze dodatki to:

malowanie twarzy,

pokaz baniek mydlanych,

warsztaty kreatywne,

mini disco lub tematyczne zabawy.

Koszt? W przypadku Fun Park Digiloo brokatowe tatuaże, malowanie buziek lub warkoczyki, to koszt 20 zł/dziecko. Ostateczny koszt łatwo obliczyć: w przypadku urodzin, na których bawi się solenizant i 10 gości, cena urodzin zwiększa się o 220 zł. Warto podkreślić, że w przypadku bardziej spektakularnych opcji (np. pokaz iluzjonisty) cena może być jeszcze wyższa.

W Kropce! rodzice płacą 200 zł za obecność animatora. Do tego koszt zaplatania warkoczyków, malowania buziek i tatuaży brokatowych - 10 zł/dziecko.

Ukryte koszty urodzin: Talerzykowe, własny tort i kawa dla rodziców

Nie wszystkie bawialnie pozwalają przynieść własny tort. Jeśli trzeba zamówić go na miejscu, koszt wynosi zwykle 150-300 zł. Niektóre sale zabaw umożliwiają przyniesienie własnego tortu, ale wówczas trzeba liczyć się z dodatkową opłatą za obsługę – najczęściej w wysokości ok. 50 zł.

Podobnie jest z dekoracjami. Za balony, tematyczne ozdoby czy personalizowane gadżety trzeba często dodatkowo zapłacić. W wielu przypadkach to dodatkowe 50–150 zł. Rodzice powinni też zwrócić uwagę na:

opłaty za jedzenie dla dorosłych,

napoje inne niż podstawowe,

możliwość przedłużenia czasu imprezy (często płatna co 30 minut).

Czy to się opłaca?

Choć koszt urodzin w bawialni może wydawać się wysoki, wielu rodziców podkreśla, że płacą za wygodę. Nie trzeba sprzątać, organizować zabaw ani martwić się logistyką. Dzieci mają zapewnione atrakcje, a dorośli mogą odetchnąć. Z drugiej strony, przy większej liczbie gości całkowity koszt imprezy może przekroczyć 2000 zł, co dla wielu rodzin jest już znaczącym wydatkiem.

Budżetowe urodziny przedszkolaka: 4 sposoby, jak zapłacić mniej w sali zabaw

Rezerwuj wcześniej – niektóre miejsca oferują zniżki przy wcześniejszej rezerwacji.

– niektóre miejsca oferują zniżki przy wcześniejszej rezerwacji. Wybieraj dni robocze – ceny są często niższe niż w weekendy.

– ceny są często niższe niż w weekendy. Sprawdź, co jest w pakiecie - unikniesz niespodzianek przy płatności.

- unikniesz niespodzianek przy płatności. Ogranicz dodatki – dzieci często i tak najbardziej cieszy sama zabawa.

Podsumowanie

Urodziny w bawialni to wygodne, ale coraz droższe rozwiązanie. Podstawowa oferta może wyglądać atrakcyjnie, jednak finalny koszt zależy od liczby dzieci i dodatkowych atrakcji. Dlatego przed rezerwacją warto dokładnie przeanalizować ofertę i dopytać o wszystkie szczegóły.

Dla jednych to inwestycja w spokój i radość dziecka. Dla innych – wydatek, który można ograniczyć, organizując przyjęcie w domu.