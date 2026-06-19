Nowelizacja ustawy o radcach prawnych weszła w życie

W czwartek 18 czerwca 2026 roku weszła w życie ustawa zmieniająca przepisy ustawy o radcach prawnych, którą Prezydent RP podpisał 2 czerwca 2026 roku. Zawód radcy prawnego jest zatem od wczoraj lepiej chroniony. Dodatkowo usprawnione zostało funkcjonowanie organów samorządu zawodowego, przepisy dotyczące ubezpieczenia OC uporządkowane, a uprawnienia aplikantów po zdaniu egzaminu zawodowego zwiększone.

Nowelizacja, choć w dużym stopniu wprowadza zmiany techniczne, to jednak zarówno Prezydent RP, jak i Krajowa Izba Radców Prawnych podkreślają, że są one niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego obywateli, a także samych radców prawnych.

Zwiększenie ochrony radców prawnych

Radcowie prawni mogą obecnie korzystać ze znacznie szerszej ochrony. Jednym z kluczowych założeń nowelizowanych przepisów jest bowiem przyznanie ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Co to oznacza? W wykonywaniu swoich czynności zawodowych lub w związku z ich wykonywaniem ustawodawca gwarantuje radcy prawnemu nienaruszalność, a także zaostrza odpowiedzialność karną z tytułu czynnej napaści, znieważenia lub naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza.

Zwiększoną ochronę zyskał także sam tytuł radcy prawnego. Przepisy przewidują bowiem, że posługiwanie się tytułem zawodowym „radca prawny” lub „kancelaria radcy prawnego” bez uprawnień, zagrożone jest karą grzywny od 5 tys. zł do nawet 200 tys. zł albo karą ograniczenia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Co ciekawe, ustawa szczegółowo określa także obecnie strój urzędowy radcy prawnego. Jest nim toga z żabotem i wypustką w kolorze ciemnoniebieskim, w której radca musi występować zawsze wtedy, gdy bierze udział w rozprawach sądowych.

Nowe uprawnienie aplikantów i samorządu radcowskiego

Choć na pozór błahe, jednak z punktu widzenia wykonywania zawodu istotne uprawnienie zyskali także aplikanci po zdaniu egzaminu zawodowego. Osoby wpisane na listę radców prawnych po zdanym egzaminie mogą bowiem odtąd wykonywać dotychczasowe uprawnienia bez potrzeby oczekiwania na złożenie ślubowania.

Samorząd radcowski może zaś nie tylko znacznie szerzej korzystać z narzędzi elektronicznych i prowadzić zdalne obrady, ale też podejmować decyzje w trybie obiegowym, choć warto podkreślić, że konieczne jest zabezpieczenie ich poufności i bezpieczeństwa.

Ubezpieczenie OC radców prawnych

Radca prawny podlega też obecnie obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu swoich czynności. Dotyczy to także tych radców, którzy nie wykonują zawodu. To rozwiązanie, które istotnie zwiększa bezpieczeństwo osób korzystających ze wsparcia radców prawnych.

Umowę ubezpieczenia zawiera co do zasady Krajowa Izba Radców Prawnych, która może jednak zwolnić poszczególnych radców z objęcia taką umową, ale przy jednoczesnym samodzielnym zrealizowaniu obowiązku ubezpieczenia.

Adwokaci też chcą większej ochrony prawnej

Warto zaznaczyć, że w sejmie znajduje się także projekt nowelizacji ustawy o adwokaturze, który przygotowany został przez Naczelną Radę Adwokacką. Jak podaje Rada, ma on dostosować przepisy do realiów i współczesnych potrzeb, przewidując m.in. zaostrzenie kar za posługiwanie się tytułem adwokata, uproszczenie zasad substytucji, czyli zastępstwa adwokata przez dalszego adwokata, czy doprecyzowanie definicji pomocy prawnej. Adwokaci, podobnie jak radcowie prawni, chcą także ochrony należnej funkcjonariuszom publicznym.