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Nagły zwrot ws. rozmów USA z Iranem. Wiceprezydent J.D. Vance podjął decyzję

J.D. Vance
Wiceprezydent USA J.D. Vance nie poleci do SzwajcariiPAP/EPA / JIM LO SCALZO
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 07:23

Wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z delegacją Iranu - poinformował Biały Dom. To oznacza, że zaplanowane na piątek w Szwajcarii rozmowy pokojowe USA z Iranem nie dojdą do skutku. Na razie nie wiadomo, co dalej z negocjacjami.

„Plany nadchodzących rozmów technicznych nie zostały jeszcze sfinalizowane, a delegacja amerykańska jest gotowa wyjechać przy pierwszej nadarzającej się okazji” – głosi oświadczenie Waszyngtonu dotyczące odwołania spotkania Vance’a.

Informacja o wstrzymaniu spotkania Iran-USA zwiększa niepewność co do kolejnego etapu negocjacji po tym, gdy Teheran i Waszyngton podpisały tymczasowe memorandum, mające na celu zakończenie wojny i ponowne otwarcie cieśniny Ormuz.

Wcześniej zapowiadano, że w piątek zaczną się rozmowy techniczne, mające trwać 60 dni i doprowadzić do finalnego porozumienia kończącego wojnę, rozpętaną przez USA i Izrael w ostatnim dniu lutego.

Źródło: PAP

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USAIranSzwajcaria

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