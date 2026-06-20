Zakład Ubezpieczeń Społecznych co miesiąc odprowadza od emerytur i rent zaliczki na podatek dochodowy oraz składkę zdrowotną. Nie wszyscy świadczeniobiorcy muszą jednak ponosić takie obciążenia w trakcie roku podatkowego.

Osoby, których roczne dochody nie przekraczają 30 tys. zł, mogą złożyć formularz EPD-21. Jest to wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy do wysokości kwoty wolnej od podatku. Oznacza to, że ZUS przestaje potrącać zaliczki podatkowe od wypłacanych świadczeń, co przekłada się na wyższe miesięczne przelewy.

Jak informuje Interia, w zależności od wysokości pobieranego świadczenia korzyść może sięgać nawet około 400 zł miesięcznie. W praktyce oznacza to, że część seniorów otrzyma większą kwotę już przy kolejnej wypłacie emerytury lub renty po uwzględnieniu złożonego formularza.

Korzyści także przy trzynastej i czternastej emeryturze

Znaczenie formularza EPD-21 nie ogranicza się wyłącznie do podstawowego świadczenia. Po złożeniu wniosku ZUS nie pobiera również zaliczki na podatek dochodowy od dodatkowych świadczeń rocznych, czyli trzynastej i czternastej emerytury.

Dzięki temu seniorzy mogą otrzymać wyższe wypłaty także przy okazji tych dodatków. Jednocześnie zmniejsza się ryzyko powstania nadpłaty podatku, na której zwrot trzeba byłoby później oczekiwać po zakończeniu roku podatkowego.

Eksperci podatkowi zwracają uwagę, że rozwiązanie to jest szczególnie korzystne dla osób utrzymujących się wyłącznie z emerytury lub renty i nieuzyskujących dodatkowych dochodów z pracy, działalności gospodarczej czy najmu.

Zmiana decyzji możliwa w każdej chwili

Wniosek EPD-21 nie jest decyzją nieodwracalną. Emeryt lub rencista może w dowolnym momencie wycofać złożone oświadczenie albo zastąpić je nowym formularzem podatkowym.

Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy sytuacja finansowa seniora ulegnie zmianie. Przykładowo podjęcie dodatkowej pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej lub uzyskanie innych dochodów może wpłynąć na sposób rozliczania podatku.

ZUS podkreśla, że formularze podatkowe można aktualizować w zależności od aktualnej sytuacji życiowej i wysokości osiąganych przychodów.

Trzy sposoby złożenia wniosku do ZUS

Seniorzy mają do wyboru kilka kanałów przekazania formularza EPD-21.

Wniosek można złożyć:

za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS,

pocztą lub przez polski urząd konsularny,

osobiście w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozwiązanie jest więc dostępne zarówno dla osób korzystających z usług elektronicznych, jak i dla tych, którzy preferują tradycyjną obsługę urzędową.

PIT-40A nie zawsze zwalnia z rozliczenia podatku

W kontekście rozliczeń podatkowych emerytów istotne znaczenie ma również formularz PIT-40A przygotowywany przez ZUS lub KRUS. Dokument ten stanowi roczne rozliczenie podatku, ale nie w każdej sytuacji zwalnia seniora z obowiązku składania własnego zeznania.

Dodatkowe rozliczenie nie jest wymagane, jeśli emeryt lub rencista nie uzyskał innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, nie korzystał z ulg podatkowych, nie rozliczał się wspólnie z małżonkiem oraz nie korzystał z preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Jeżeli choć jeden z tych warunków nie jest spełniony, konieczne może okazać się samodzielne złożenie deklaracji PIT-37 albo PIT-36.

Kwota wolna od podatku a świadczenia emerytalne

Obowiązująca w Polsce kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł rocznie. To właśnie ten limit stanowi podstawę działania formularza EPD-21. W praktyce oznacza to, że osoby, których łączne dochody mieszczą się w tym przedziale, mogą uniknąć bieżącego pobierania zaliczek podatkowych.

W ostatnich latach rozwiązanie to zyskało na znaczeniu wraz ze wzrostem świadczeń emerytalnych oraz zmianami w systemie podatkowym. Wielu seniorów nadal jednak nie korzysta z tej możliwości, mimo że mogłaby ona poprawić wysokość ich miesięcznych wypłat bez konieczności oczekiwania na roczne rozliczenie podatku.

Źródła: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Interia, Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, KRUS